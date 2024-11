ROSE Systemtechnik präsentiert vielseitige Handbediengehäuse auf der SPS 2024

Die Handbediengeräte von ROSE Systemtechnik sind seit über 40 Jahren in der Industrie bewährt und ermöglichen eine präzise und zuverlässige Steuerung von Produktions- und Handlingprozessen. Die robusten Gehäuse bieten ausreichend Platz für Komponenten wie Handräder, Folientastaturen oder Not-Aus-Schalter und können flexibel an Wänden oder Maschinen angebracht werden. Besucher der SPS 2024 haben die Möglichkeit, das gesamte Spektrum an Handbediengehäusen von ROSE kennenzulernen und sich von deren hochwertiger Qualität zu überzeugen.



Flexibles Beluga-Gehäuse für vielfältige Steuerungsanwendungen und schnelle Zugänglichkeit

Das Beluga-Gehäuse von ROSE Systemtechnik zeichnet sich durch seine vielseitige Einsatzmöglichkeit aus. Es bietet genügend Platz für verschiedene Komponenten wie Handräder, Folientastaturen oder Not-Aus-Schalter. Aufgrund dieser Eigenschaften eignet sich das Beluga-Gehäuse optimal für die Steuerung von Maschinen, Messtechnik-Anwendungen und Kranen. Es kann leicht an Wänden oder Maschinenverkleidungen befestigt werden, um eine schnelle Zugänglichkeit sicherzustellen. Mit dem Beluga-Gehäuse sind effiziente und flexible Steuerungslösungen möglich.

Limanda-Gehäuse: Die erste Wahl für große Displays und Folientastaturen

Die Limanda-Handbediengehäuse von ROSE sind die ideale Wahl, wenn große Displays oder Folientastaturen verbaut werden sollen. Sie erfüllen die Anforderungen der Schutzart IP65 und sind selbstverlöschend. Durch den Einsatz eines Zwischenrahmens kann die maximale Einbautiefe um 25/30 mm erhöht werden, um auch Platz für komplexe Systeme in den Limanda-Gehäusen zu bieten.

Vielseitige Handbediengehäuse für Datenerfassung und Messgeräte

Die Taguan-Handbediengehäuse von ROSE Systemtechnik sind speziell für den Einsatz in Datenerfassungs- und Messgeräten konzipiert. Dank ihres speziellen Aufbaus bieten sie ausreichend Platz für verschiedene Komponenten wie Scanner, Sensoren und Magnet- bzw. Chipkartenleser. Die Gehäuse zeichnen sich durch ihre ergonomische Formgebung aus und verfügen über ein Batterie-/Akku-Fach. Optional können sie mit einem leistungsstarken 2100 mAh-Akkupack ausgestattet werden, um eine lange Betriebsdauer zu gewährleisten.

Vielseitige Pilot-Gehäuse für Steuerungen und Bedienfelder

Die Handbediengehäuse der Pilot-Serie von ROSE Systemtechnik sind perfekt geeignet für den Einsatz in Kleinsteuerungen und Bedienfeldern. Sie zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit aus und können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden. Die Gehäuse bieten ausreichend Platz für Taster, Schaltelemente und Folientastaturen. Zudem sind sie in verschiedenen Ausführungen und Größen erhältlich, darunter auch Modelle mit geschlossenem oder mit Frontrahmendeckel sowie mit Griff und integriertem Kabelgang.

