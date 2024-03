Walther Trowal präsentiert den neuen Rotamaten R 100 mit dreifacher Beschichtungskapazität

Der neue Rotamaten R 100 von Walther Trowal ist eine spezielle Beschichtungsanlage für Dichtelemente aus Elastomeren mit Gleit- und Dekorationslacken. Im Vergleich zu früheren Modellen der Baureihe ist der R 100 in der Lage, dreimal so viele Teile pro Charge zu beschichten. Dieser Fortschritt wurde durch die steigende Nachfrage nach größeren Beschichtungsanlagen ausgelöst, insbesondere für großformatige Dichtungskomponenten in Elektrofahrzeugen.



Der neue Rotamaten R 100 von Walther Trowal ist eine ideale Lösung für die Beschichtung von O-Ringen und Flachdichtungen, die in verschiedenen Anwendungen wie Batteriepacks, Brennstoffzellen, Motoren und Getrieben eingesetzt werden. Insbesondere in den Kühlkreisläufen und Steuergeräten von Elektrofahrzeugen steigt der Bedarf an größeren Beschichtungsanlagen kontinuierlich an. Mit einem Fassungsvermögen von 160 Litern bzw. 100 Kilogramm ermöglicht der Rotamaten R 100 die Beschichtung von bis zu 300 Dichtringen mit einem Durchmesser von bis zu 350 mm oder bis zu 50.000 O-Ringen pro Charge. Dadurch wird die Kapazität der Lohnbeschichtung im Vergleich zum Vorgängermodell R 85 um das Dreifache erhöht, während die Zeit- und Energieanforderungen nahezu gleich bleiben.

Der Rotamaten R 100 von Walther Trowal bietet nicht nur die Möglichkeit, Dichtungskomponenten zu beschichten, sondern eignet sich auch hervorragend für die Dekorationsbeschichtung von Kunststoffteilen. Dies ist besonders für ABS- oder Polyäthylen-Teile relevant. Darüber hinaus kann die Maschine dünnwandige Metallringe mit Durchmessern von bis zu 300 mm vor dem Auftragen von Elastomeren mit einem Bindemittel beschichten. Diese vielseitige Anwendungsmöglichkeit macht den Rotamaten R 100 zu einer effizienten Lösung für verschiedene Beschichtungsanforderungen.

Mit der Erweiterung des Anwendungsspektrums der Rotamaten ermöglicht Walther Trowal eine vielseitigere Beschichtung von Dichtungselementen. Neben herkömmlichen Ölen und Wachsen können nun auch langsam trocknende Lacke verwendet werden, um den spezifischen Anforderungen verschiedener Industriebereiche gerecht zu werden. Diese Flexibilität eröffnet neue Möglichkeiten für die Oberflächenbehandlung von Dichtungen und trägt zur Verbesserung der Leistung und Haltbarkeit bei.

