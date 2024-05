RWE nimmt neuen Solarpark mit Batteriespeicher in Betrieb

RWE hat am Standort Sophienhöhe im Tagebau Hambach einen weiteren Solarpark mit Batteriespeicher in Betrieb genommen. Der „RWE Neuland Solarpark“ hat eine Leistung von 12 Megawatt peak (8,4 MWac) und kann mehr als 3.100 Haushalte mit sauberem Strom versorgen. Die Solarmodule sind beidseitig lichtempfindlich, was ihre Effizienz steigert. Der Batteriespeicher mit einer Kapazität von über 8 Megawattstunden fungiert als Puffer zwischen der Solarstromerzeugung und dem Netz.



RWE bringt viertes Solarprojekt im Rheinischen Revier ans Netz

Der RWE Neuland Solarpark im Rheinischen Revier ist das vierte große Solarprojekt, das RWE Renewables Europe & Australia CEO Katja Wünschel in kurzer Zeit ans Netz gebracht hat. Die Kombination mit einem Batteriespeicher macht das Projekt besonders effizient und ermöglicht eine kontinuierliche Stromversorgung. RWE setzt damit ein klares Zeichen für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland.

Der Solarpark am Tagebau Hambach ist ein sichtbares Symbol für den erfolgreichen Strukturwandel und die Energiewende. Mit einer geplanten Nutzungsdauer von etwa 40 Jahren wird das Gelände effizient genutzt, um grünen Strom zu erzeugen, bevor es vom Wasserspiegel des Hambacher Tagebausees erreicht wird.

In unmittelbarer Nähe des „RWE Neuland Solarparks“ wird derzeit der „RWE Neuland 1 Solarpark“ errichtet. Nach Fertigstellung des ersten Bauabschnitts wird die Anlage eine Leistung von 20 Megawatt peak (17,6 MWac) haben. Der zweite Bauabschnitt wird die Kapazität um weitere 15,2 Megawatt peak (12 MWac) erweitern. Dies zeigt das Engagement von RWE im Ausbau erneuerbarer Energien und unterstreicht die Bedeutung des Rheinischen Reviers als Vorreiter in der Energiewende.

Die Solarprojekte im Tagebau Hambach werden gemeinsam mit der Neuland Hambach GmbH betrieben, einem maßgeblichen Akteur beim Strukturwandel im Tagebau. RWE plant, in den nächsten sieben Jahren rund 11 Milliarden Euro netto in erneuerbare Erzeugungskapazitäten in Deutschland zu investieren und sucht bundesweit nach Flächen für den Ausbau von Wind- und Solaranlagen. Diese Partnerschaft und Investitionen sind ein deutlicher Beweis für das Engagement von RWE für eine nachhaltige Zukunft in Deutschland.

RWE hat im Rheinischen Revier den Ausbau der Erneuerbaren Energien vorangetrieben, indem sie neue Solaranlagen mit Batteriespeicher installiert haben. Diese Anlagen spielen eine wichtige Rolle für eine klimafreundliche Stromversorgung und sind ein sichtbares Zeichen für den erfolgreichen Strukturwandel und die Energiewende.