RWE und Masdar kooperieren bei Offshore-Windprojekten in Großbritannien

RWE und Masdar haben eine Vereinbarung unterzeichnet, um gemeinsam die britischen Offshore-Windprojekte „Dogger Bank South“ umzusetzen. Mit einer Gesamtkapazität von 3 Gigawatt können diese Projekte bis zu 3 Millionen britische Haushalte mit sauberer Energie versorgen. Die Einreichung der Genehmigungsanträge im Jahr 2024 ist ein wichtiger Schritt in der Projektentwicklung, bei dem RWE die federführende Rolle im Projektmanagement übernimmt.



Dogger Bank South: Ein wichtiger Beitrag zur britischen Klimaneutralität

Die Dogger Bank South-Projekte sind Offshore-Windparks mit einer geplanten Kapazität von jeweils 1,5 Gigawatt. Sie befinden sich auf der Doggerbank in der Nordsee und werden nach Fertigstellung einen erheblichen Beitrag zur Erreichung der britischen Klimaneutralitätsziele leisten. Die Gesamtkapazität beider Projekte beträgt 3 Gigawatt, was ausreicht, um bis zu 3 Millionen britische Haushalte mit sauberem Strom zu versorgen. Damit tragen die Projekte maßgeblich zur Förderung erneuerbarer Energien und zur Reduzierung der CO2-Emissionen bei.

Masdar als Partner für Dogger Bank South-Projekt gewonnen

Masdar ist in einer entscheidenden Phase der Projektentwicklung Partner von Dogger Bank South. Vor der Einreichung der Genehmigungsanträge im Jahr 2024 wird die Konsultation mit Stakeholdern und Gemeinden abgeschlossen sein. Der Bau könnte bereits 2025 beginnen, und die ersten 800 Megawatt an Kapazität sollen 2029 ans Netz gehen. Das Ziel besteht darin, beide Projekte bis Ende 2031 vollständig in Betrieb zu nehmen.

RWE und Masdar schließen Partnerschaft für grüne Energien

Die Partnerschaft zwischen RWE und Masdar ist das Ergebnis einer Vereinbarung, die während der Weltklimakonferenz COP28 in Dubai unterzeichnet wurde. Beide Unternehmen haben sich dazu verpflichtet, in grüne Energien zu investieren. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Masdar einen Anteil von jeweils 49 Prozent an den Offshore-Windprojekten erwerben, während RWE mit einem Anteil von 51 Prozent für die gesamte Projektentwicklung, den Bau und den Betrieb verantwortlich sein wird. Darüber hinaus wird Masdar RWE 49 Prozent der bisher angefallenen Entwicklungskosten erstatten und an der Weiterentwicklung der Projekte beteiligt sein.

Offshore-Windprojekte auf Dogger Bank stärken britisches Wirtschaftswachstum

Die Offshore-Windprojekte Dogger Bank South tragen maßgeblich zum Wirtschaftswachstum in der Region und in Großbritannien bei. Während der Bauphase werden über 2.000 Arbeitsplätze geschaffen, und während des Betriebs entstehen zusätzlich 1.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze. Die Investitionen in diese Projekte bekräftigen das langjährige Engagement von RWE und Masdar für wegweisende Offshore-Windprojekte in Großbritannien und Europa. Diese Projekte haben das Potenzial, die lokale Wirtschaft zu stärken und das Wachstum in der Region anzukurbeln.

