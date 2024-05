RWE übernimmt drei Offshore-Windprojekte von Vattenfall erfolgreich

RWE hat erfolgreich drei Offshore-Windprojekte von Vattenfall übernommen. Die Projekte Norfolk Vanguard West, Norfolk Vanguard East und Norfolk Boreas haben eine geplante Leistung von jeweils 1,4 Gigawatt (GW) und befinden sich vor der Ostküste Englands. Alle Genehmigungen für die Projekte liegen vor und sie sind optimal für die Nutzung erneuerbarer Energiequellen positioniert. RWE stärkt damit seine Position als führendes Unternehmen im Bereich Offshore-Windenergie.



RWE stärkt Position als Offshore-Windpionier durch Teamintegration

Die erfolgreiche Integration des Norfolk-Teams von Vattenfall in das globale Offshore-Wind-Team von RWE ist ein wichtiger Schritt für das Unternehmen. Die hochqualifizierten Fachkräfte werden maßgeblich zur Umsetzung der Norfolk-Projekte beitragen und somit die RWE-Strategie „Growing Green“ vorantreiben. Durch die Zusammenarbeit mit den erfahrenen Teammitgliedern kann RWE seine Position als Pionier im Offshore-Windenergiesektor weiter ausbauen und seine führende Rolle in der Branche festigen. Die Integration des Norfolk-Teams ist ein Gewinn für RWE und ein Zeichen für den Erfolg des Unternehmens in der Entwicklung erneuerbarer Energien.

Norfolk Vanguard West und East: Fortgeschrittene Entwicklung und Beschaffung abgeschlossen

Die Projekte Norfolk Vanguard West und Norfolk Vanguard East haben bereits einen bedeutenden Entwicklungsschritt erreicht, da die Beschaffung der meisten Hauptkomponenten abgeschlossen ist. Um den nächsten Schritt zu gehen, ist es nun wichtig, in einer der kommenden Auktionsrunden einen Differenzvertrag (CfD) zu erhalten. Dieser Vertrag wird die Grundlage für die weitere Entwicklung und erfolgreiche Umsetzung dieser vielversprechenden Projekte bilden.

RWE stärkt führende Position durch Wiederaufnahme des Norfolk Boreas-Projekts

RWE hat beschlossen, die Entwicklung des Projekts Norfolk Boreas fortzusetzen, indem sie Preferred Supplier Agreements für alle Hauptkomponenten abschließt. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, zu einem späteren Zeitpunkt an einer CfD-Auktion teilzunehmen. Mit dieser strategischen Entscheidung wird RWE seine führende Position im Bereich Offshore-Windenergie weiter ausbauen und seine Expertise in der Branche weiter stärken.

RWE treibt Energiewende in Großbritannien voran und erreicht 9,8 GW

RWE, ein führendes Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien, hat sich zum Ziel gesetzt, die Energiewende in Großbritannien voranzutreiben. Mit zehn bereits existierenden Offshore-Windparks und neun zusätzlichen Projekten, darunter die drei Norfolk-Projekte, wird RWE eine installierte Gesamtleistung von rund 9,8 GW in Großbritannien erreichen. Zusätzlich plant das Unternehmen den Bau des Offshore-Windprojekts Sofia, um die Kapazität um weitere 1,4 GW zu erweitern und den Beitrag zur Klimaneutralität und Versorgungssicherheit des Landes zu verstärken.

RWE auf dem Weg zur globalen Offshore-Windführerschaft

Mit 19 in Betrieb genommenen Offshore-Windparks weltweit hat RWE bereits eine starke Position in der Branche der erneuerbaren Energien. Das Unternehmen verfolgt das ehrgeizige Ziel, seine globale Offshore-Windkapazität bis 2030 auf 10 GW zu erhöhen. Durch die Übernahme der Norfolk-Projekte und die fortgesetzte Entwicklung in Großbritannien ist RWE auf einem vielversprechenden Weg, dieses Ziel zu erreichen. Die Erweiterung der Offshore-Windkapazität wird nicht nur zur Energiewende beitragen, sondern auch die Position von RWE als führender Akteur in der Branche weiter stärken.

RWE stärkt Position als führender Akteur im Offshore-Windenergiebereich

Die Übernahme der drei Offshore-Windprojekte von Vattenfall stellt für RWE einen bedeutenden Schritt dar, um seine führende Position im Bereich erneuerbare Energien weiter auszubauen. Durch die Integration des Norfolk-Teams und die bereits fortgeschrittene Entwicklung der Projekte wird RWE seine globale Offshore-Windkapazität erheblich erhöhen. Gleichzeitig leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Energiewende in Großbritannien und unterstützt aktiv die Klimaziele des Landes. Mit einer installierten Gesamtleistung von rund 9,8 GW in Großbritannien und dem Ziel, die globale Offshore-Windkapazität bis 2030 auf 10 GW zu verdreifachen, zeigt RWE sein Engagement für eine nachhaltige und grüne Zukunft.