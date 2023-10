Saab 340 AEW stärkt Polens Sicherheit mit Erieye-Radar

Bei einer feierlichen Zeremonie in Linköping präsentierte Saab das erste Saab 340 Airborne Early Warning (AEW) Flugzeug an den Kunden. Die Veranstaltung fand nur zwei Monate nach der Bestellung von zwei AEW-Flugzeugen durch Polen statt und markiert einen wichtigen Meilenstein in der Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien.



Saab 340 AEW: Effiziente Lieferung stärkt Polens Sicherheit

Die Teilnahme von Gästen aus Schweden und Polen an der Veranstaltung markierte einen bedeutenden Schritt auf dem Weg zur raschen Lieferung der Saab 340 AEW mit dem Erieye-Radar nach Polen. Mit dieser Lösung erhalten die polnischen Streitkräfte ein wertvolles Instrument zur Stärkung ihrer territorialen Integrität und nationalen Sicherheit.

Die enge Zusammenarbeit zwischen Saab und den polnischen Streitkräften hat es ermöglicht, das Saab 340 AEW mit dem Erieye-Radar schnell bereitzustellen. Dies ist auf die laufende Produktionslinie von Saab für luftgestützte Frühwarnlösungen zurückzuführen, die dediziertes Personal und hausinternes Fachwissen umfasst. Dadurch konnten alle erforderlichen Tests und Evaluierungen durchgeführt werden, um die Genehmigung der Systeme zu erhalten.

Carl-Johan Bergholm, Leiter des Geschäftsbereichs Überwachung von Saab, betont die Ehre und den Stolz, dass sie die Möglichkeit haben, Polen mit diesem wichtigen luftgestützten Frühwarnsystem zu unterstützen. Die effiziente Zusammenarbeit zwischen Saab und den polnischen Streitkräften ermöglicht eine schnelle Lieferung und somit eine Stärkung der territorialen Integrität und nationalen Sicherheit Polens. Die Expertise und Erfahrung von Saab in der Produktion und Evaluierung solcher Systeme gewährleisten eine hohe Qualität und Effektivität der Lösung.

Die Saab 340 AEW ist ein luftgestütztes Frühwarnsystem, das in Verbindung mit der Bodenausrüstung ein detailliertes Lagebild liefert. Dieses Lagebild kann sowohl für militärische als auch zivile Zwecke wie Luftüberwachung und Rettungseinsätze genutzt werden. Durch die umfassende Überwachungsfähigkeit bietet das System einen wertvollen Beitrag zur Sicherheit und Integrität des Landes.

Das Saab Erieye AEW/AEW&C-System ist eine äußerst erfolgreiche Lösung für luftgestützte Überwachungsaufgaben und wurde bereits an neun Länder verkauft. Mit seinen verschiedenen Konfigurationen ist es eines der weltweit am weitesten verbreiteten Systeme dieser Art. Es bietet einen umfassenden Überblick über die Lage und ermöglicht effektive militärische und zivile Aufgaben wie Luftüberwachung und Rettungseinsätze. Die hohe Nachfrage und die erfolgreiche Implementierung in unterschiedlichen Ländern bestätigen die Leistungsfähigkeit und zuverlässige Funktionalität des Systems.

Die erfolgreiche Lieferung des Saab 340 AEW mit dem Erieye-Radar an Polen stellt einen bedeutenden Fortschritt für die Stärkung der territorialen Integrität und nationalen Sicherheit des Landes dar. Dies wurde durch die effiziente Zusammenarbeit zwischen Saab und den polnischen Streitkräften sowie die kontinuierliche Produktion ermöglicht. Die zügige Bereitstellung der Flugzeuge demonstriert die Fähigkeit, schnell auf sicherheitsrelevante Anforderungen zu reagieren und effektive Lösungen zu liefern. Diese Entwicklung unterstreicht die hohe Expertise von Saab im Bereich der luftgestützten Überwachungssysteme und deren Beitrag zur nationalen Sicherheit.

Die Saab 340 AEW in Kombination mit der Bodenausrüstung bietet ein äußerst detailliertes Lagebild, das eine effektive Überwachung des Luftraums ermöglicht. Dies ist von großer Bedeutung für militärische Operationen, da es dabei hilft, potenzielle Bedrohungen frühzeitig zu erkennen. Darüber hinaus kann das System auch bei zivilen Aufgaben wie der Überwachung des Luftraums für Rettungseinsätze eingesetzt werden. Die verschiedenen Konfigurationen des Saab Erieye AEW/AEW&C-Systems haben sich bereits in neun Ländern bewährt und unterstreichen die führende Position von Saab in diesem Bereich.