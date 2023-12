Saab und DAPA unterzeichnen Vertrag über Arthur-Ersatzteillieferung in Südkorea

Saab und die südkoreanische Defense Acquisition Program Administration (DAPA) haben eine wegweisende Vereinbarung getroffen. Der Vertrag beinhaltet die Unterstützung und Lieferung von Ersatzteilen für die Arthur-Waffenortungssysteme. Mit einem Auftragswert von rund 795 Millionen SEK und einer Vertragsdauer von 2023 bis 2028 stellt dieser Vertrag einen bedeutenden Meilenstein dar, der die Sicherheit und Einsatzfähigkeit der südkoreanischen Streitkräfte gewährleistet.



Saab unterstützt südkoreanische Streitkräfte bei Arthur-Waffenortungssystemen

Saab arbeitet eng mit seinem lokalen Support-Team in Südkorea zusammen, um die Arbeiten an den Arthur-Systemen durchzuführen. Gleichzeitig steht ein Team in Göteborg, Schweden zur Verfügung, das sich um die Ersatzteilversorgung und Back-Office-Unterstützung kümmert. Durch diese enge Zusammenarbeit wird eine effiziente Abwicklung der Aufgaben gewährleistet, sodass die Arthur-Systeme in Südkorea rund um die Uhr einsatzbereit sind.

Die südkoreanischen Streitkräfte setzen das Arthur-Waffenortungssystem als führender Betreiber ein, um ihre Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Saab unterstützt diese Bemühungen, indem sie sicherstellt, dass die Systeme jederzeit einsatzbereit sind und eine zuverlässige Warnung vor feindlichem Beschuss ermöglichen. Das Arthur-System, ein fortschrittliches Radar-System zur Waffenortung, erkennt eingehenden Beschuss frühzeitig und trägt somit maßgeblich zur Sicherheit der südkoreanischen Streitkräfte bei.

Die Bereitstellung von Unterstützung und Ersatzteilen für die Arthur-Waffenortungssysteme spielt eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung der Einsatzfähigkeit und Sicherheit der südkoreanischen Streitkräfte. Durch kontinuierliche Wartung und Instandhaltung wird gewährleistet, dass die Systeme jederzeit einsatzbereit sind und schnell auf feindlichen Beschuss reagieren können. Dies trägt wesentlich zur Steigerung der Reaktionsfähigkeit und Schutzmaßnahmen der Streitkräfte bei.

Saab und südkoreanische DAPA stärken Partnerschaft mit Vertrag für Arthur-Systeme

Der Vertrag zwischen dem schwedischen Unternehmen Saab und der südkoreanischen Defense Acquisition Program Administration (DAPA) ist ein bedeutender Beweis für die enge Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien. Durch die Bereitstellung von Arthur-Waffenortungssystemen leistet Saab einen wichtigen Beitrag zur Verteidigung Südkoreas und zur Sicherheit der südkoreanischen Streitkräfte. Die Unterstützung und Ersatzteilversorgung gewährleisten, dass die Arthur-Systeme in Südkorea kontinuierlich einsatzbereit sind und eine frühzeitige Warnung vor feindlichem Beschuss ermöglichen. Diese erfolgreiche internationale Kooperation unterstreicht die technologische Kompetenz und das Engagement von Saab im Verteidigungsbereich.