Saab’s Double Eagle: sichere und bewährte ROV-Systeme für Minenkampfeinsätze

Die Double Eagle Unterwasserfahrzeuge von Saab haben sich als sicheres und betrieblich bewährtes ROV-System etabliert, das von Marinen weltweit für Minenabwehrmissionen sehr geschätzt wird. Mit seiner SAROV-Konfiguration bietet das Fahrzeug eine doppelte Funktionalität als autonomes Unterwasserfahrzeug (AUV) zur Detektion, Klassifizierung und Identifizierung sowie als ROV zur Minenbeseitigung. Die US Navy hat die Wirksamkeit dieses Systems erkannt und beschafft es im Rahmen eines Foreign Military Sales (FMS) Programms für die Marine des Staates Kuwait.



Saab bringt schwedische Unterwasserfahrzeuge auf den US-Markt

Die Double Eagle Unterwasserfahrzeuge von Saab wurden in Linköping, Schweden entwickelt und produziert. Der Verkauf dieser Fahrzeuge auf dem US-Markt stellt einen bedeutenden Meilenstein dar und zeigt die Ausweitung der schwedischen Technologie über Grenzen hinweg. Saabs Abteilung für autonome und Unterwasser-Systeme arbeitet eng mit Produktionsstätten in Schweden, dem Vereinigten Königreich und Dänemark zusammen, um die Herstellung hochwertiger Teile für dieses System sicherzustellen.

Erik Smith, Präsident und CEO von Saab in den USA, zeigt sich begeistert von der Einführung dieser Unterwasserfahrzeug-Fähigkeit in den Vereinigten Staaten. Er betont die Einrichtung eines hoch erfahrenen Teams von Unterwasserfahrzeug-Experten und signifikante neue Produktionskapazitäten, die Saab für eine größere Markterweiterung in den USA positionieren.

Die Mittelmeerregion ist ein wichtiger Schwerpunkt für das Wachstum von Saab und die Partnerschaft mit Kuwait stärkt ihre Position weiter. Killian Swift, Executive Vice President und Leiter der Region Naher Osten und Afrika bei Saab, betont die robuste und leistungsfähige Lösung, die Saab bietet, die durch ein Engagement für Exzellenz und die Erfüllung der sich wandelnden Anforderungen ihrer Kunden getrieben wird.

Die Double Eagle Unterwasserfahrzeuge von Saab zeichnen sich durch ihre hohe Manövrierfähigkeit aus, die es ermöglicht, sie von jedem Schiffstyp, vom Ufer oder sogar von einem beliebigen Fahrzeug aus zu starten. Durch ihr kompaktes Design können sie in einem Standardcontainer untergebracht werden und bieten somit eine einsetzbare Lösung für verschiedene Plattformen. Diese Vielseitigkeit gewährleistet eine schnelle Reaktion auf Minenbedrohungen und steigert die Effektivität von Minenabwehrmissionen.

