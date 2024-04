Saab’s Arexis-Sensorsuite ausgewählt für den Eurofighter EK der deutschen Luftwaffe

Die Arexis-Sensorsuite von Saab wurde vom deutschen Beschaffungsamt für Rüstungsgüter ausgewählt, um den Eurofighter EK, eine Variante des Eurofighters der deutschen Luftwaffe zur elektronischen Kriegsführung, auszustatten. Dieser bedeutende Meilenstein markiert den Beginn der Lieferung von Arexis durch Saab im Rahmen des Programms. Mit der fortschrittlichen Technologie von Saab wird der Eurofighter EK über eine leistungsstarke elektronische Kampfführungsfähigkeit verfügen, die es der deutschen Luftwaffe ermöglicht, in komplexen und herausfordernden Umgebungen effektiv zu agieren.



Airbus rüstet deutsche Eurofighter mit Arexis für EW-Einsätze aus

Im Rahmen des Projekts wird Airbus insgesamt 15 Eurofighter der deutschen Luftwaffe mit der Arexis-Sensorsuite von Saab für elektronische Kriegsführung ausstatten. Diese Flugzeuge werden die veralteten Tornado ECR ersetzen, die bis zum Jahr 2030 außer Dienst gestellt werden sollen. Mit der Integration der Arexis-Sensorsuite erhält die deutsche Luftwaffe moderne und zukunftssichere Fähigkeiten zur elektronischen Kampfführung.

Saab CEO betont umfassende Erfahrung und Zusammenarbeit mit Airbus

Saabs CEO Micael Johansson betont die umfangreiche Erfahrung des Unternehmens in der Entwicklung elektronischer Kampfführungssysteme für luftgestützte Plattformen und die langjährige Zusammenarbeit mit Airbus. Bei der Auslieferung des Eurofighter EK an die deutsche Luftwaffe wird dieses Know-how von entscheidender Bedeutung sein. Die Arexis-Sensorsuite von Saab bietet mit fortschrittlicher Hardware und KI-gestützter Software zukunftssichere Fähigkeiten zur elektronischen Kampfführung, die die deutsche Verteidigung auf Jahrzehnte hinaus stärken werden.

Saab und Helsing kooperieren für verbesserte elektronische Kampfführung

Dank der strategischen Partnerschaft mit Helsing wird Saab bei der Entwicklung der Arexis-Suite unterstützt. Die Integration der KI-Plattform von Helsing in die Arexis-Suite ermöglicht es dem Benutzer, Radarsender auch in anspruchsvollen elektromagnetischen Umgebungen zuverlässig zu erkennen, zu lokalisieren und zu identifizieren. Die Zusammenarbeit verbessert die Fähigkeiten der Arexis-Suite und stärkt somit die elektronische Kampfführung auf modernen Kampfflugzeugplattformen.

Vielseitige und zuverlässige Lösung für elektronische Kampfführung

Die Arexis-Sensorsuite von Saab ist ein zuverlässiges und vielseitiges System zur elektronischen Kampfführung für Kampfflugzeuge. Dank der neuesten Sensor- und Selbstschutzfunktionen ist sie in der Lage, Radarquellen selbst in schwierigen elektromagnetischen Umgebungen zu erkennen, zu lokalisieren und zu identifizieren. Das modulare Design ermöglicht eine einfache Anpassung an nahezu jede moderne Plattform, wodurch sie zu einer flexiblen und effektiven Lösung wird.

Saab hat den Zuschlag von Airbus erhalten, um das Arexis-Sensorsystem für elektronische Kampfführung in den Eurofighter EK zu integrieren. Mit seinen fortschrittlichen Fähigkeiten zur Erkennung, Ortung und Identifizierung von Radarsendern, selbst in schwierigen elektromagnetischen Umgebungen, unterstreicht Arexis seine Leistungsfähigkeit. Durch die Zusammenarbeit mit Helsing wird die Leistung des Systems weiter verbessert, um sicherzustellen, dass die deutsche Luftwaffe über viele Jahre hinweg eine zuverlässige elektronische Kampfführung hat.

Dank der umfangreichen Erfahrung von Saab und der langjährigen Zusammenarbeit mit Airbus kann die erfolgreiche Auslieferung des Eurofighter EK garantiert werden. Dieses Kampfflugzeug wird die veralteten Tornado ECRs ersetzen und somit die deutsche Verteidigung stärken. Die bewährte Erfolgsbilanz von Arexis, kombiniert mit seiner Anpassungsfähigkeit, macht es zu einer ausgezeichneten Wahl für moderne Kampfflugzeugplattformen.