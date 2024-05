Saab erhält Auftrag im Wert von 227 Mio. CAD für RBS 70 NG Luftverteidigungssystem

Das renommierte Verteidigungs- und Sicherheitsunternehmen Saab hat einen Auftrag der kanadischen Regierung im Wert von 227 Millionen CAD erhalten. Der Auftrag beinhaltet das hochmoderne Kurzstrecken-Luftverteidigungssystem RBS 70 NG, das ab 2024 ausgeliefert werden soll. Neben den Abschussgeräten und Raketen umfasst der Auftrag auch Transportfahrzeuge, Ausbildung und Unterstützung. Saab wird somit die gesamte Ausrüstung liefern, die für den Betrieb des RBS 70 NG erforderlich ist.



Saab erhält 1,8 Milliarden SEK Auftrag für Luftabwehrsystem in Kanada

Die kanadische Regierung hat nach einem intensiven Beschaffungsverfahren das Angebot von Saab als die beste Lösung für den dringenden operativen Bedarf des Soldier Portable Air Defence System Program ausgewählt. Der Auftrag im Wert von 227 Millionen CAD beinhaltet die langfristige Unterstützung der kanadischen Streitkräfte mit Luftabwehrsystemen. Besonders wichtig ist dabei die verstärkte Präsenz in Lettland.

Das RBS 70 NG verfügt über eine fortschrittliche Laserstrahlführungstechnologie, die eine äußerst präzise Zielerfassung ermöglicht und mögliche Störungen in kritischen Situationen eliminiert. Durch die innovative Auto-Tracking-Technologie passt sich das System kontinuierlich an die Bewegungen des Ziels an, was zu einer maximalen Trefferwahrscheinlichkeit führt. Dadurch bietet das RBS 70 NG einen unschätzbaren Schutz für die Luftwaffe, insbesondere in Situationen, in denen Genauigkeit und Zuverlässigkeit entscheidend sind.

Das RBS 70 NG von Saab ist ein hoch anerkanntes Luftverteidigungssystem mit Kunden in verschiedenen Ländern weltweit. Es hat sich als äußerst wirksam und effizient erwiesen und ist somit von entscheidender Bedeutung für Nationen, die im heutigen Umfeld der Sicherheitsaufrechterhaltung und des Werteschutzes eine immer wichtigere Rolle der Luftverteidigung sehen.

Saab hat mit diesem Auftrag nicht nur seine technische Überlegenheit unter Beweis gestellt, sondern auch sein Engagement zur Unterstützung der kanadischen Wirtschaft. Durch die Einbeziehung seines lokalen Büros und die Partnerschaften mit in Kanada ansässigen Lieferanten schafft das Unternehmen kanadische Inhalte. Dies trägt nicht nur zur Stärkung der Beziehungen zwischen Saab und der kanadischen Regierung bei, sondern fördert auch das Wachstum und die Entwicklung der lokalen Verteidigungsindustrie.

Das Luftverteidigungssystem RBS 70 NG von Saab bietet eine Reihe von Vorteilen für den operativen Bedarf Kanadas. Durch seine unverwundbare Laserstrahlführungstechnologie und die automatische Verfolgungstechnologie gewährleistet es eine präzise Zielerfassung und maximale Trefferwahrscheinlichkeit. Dieses System bietet einen unschätzbaren Schutz für die kanadische Luftwaffe, insbesondere in Zeiten, in denen die Luftverteidigung eine immer wichtigere Rolle spielt.