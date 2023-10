SAP WM-Abkündigung: Erfolgreicher Wechsel zu SAP EWM

Die zunehmende Veränderung der Anforderungen an die Lagerverwaltung in Unternehmen hat SAP veranlasst, den Fokus von SAP WM auf SAP Extended Warehouse Management (EWM) zu verlagern. Die bisher bewährte Lösung WM kann den Bedarf nach agileren, integrativeren und datenbasierten Lösungen nicht mehr vollständig erfüllen. Um Unternehmen in der modernen Lieferkette besser zu unterstützen, bietet das Web-Seminar am 28. September um 9:00 Uhr Einblicke, wie der erfolgreiche Wechsel zu SAP EWM umgesetzt werden kann.



Erfolgreiche SAP EWM Migration: Web-Seminar mit Experten

Das Web-Seminar am 28. September um 9:00 Uhr, präsentiert von Daniel Zardo (Head of Consulting) und COO Raphael Barreto von LogiPlus, bietet Unternehmen die Möglichkeit, mehr über die erfolgreiche Umsetzung einer SAP EWM Migration zu erfahren.

SAP EWM ermöglicht es Unternehmen, ihre Lagerverwaltung agiler zu gestalten und sich somit den steigenden Anforderungen der modernen Lieferkette anzupassen. Durch die Flexibilität, die EWM bietet, können Unternehmen ihre Prozesse optimieren und schneller auf Veränderungen reagieren.

SAP EWM bietet Unternehmen die Möglichkeit, verschiedene Prozesse miteinander zu integrieren. Durch die Verknüpfung von Lagerverwaltung, Transportmanagement und anderen relevanten Bereichen können alle Aspekte der Lieferkette nahtlos miteinander verbunden werden. Dadurch wird eine effizientere Gestaltung der Abläufe ermöglicht, da Daten automatisch ausgetauscht werden und eine ganzheitliche Planung und Steuerung möglich ist.

Datenbasierte Lösungen sind in der heutigen Geschäftswelt unverzichtbar. SAP EWM ermöglicht es Unternehmen, Daten aus verschiedenen Quellen zu sammeln und in Echtzeit zu nutzen. Durch die Auswertung dieser Informationen können fundierte Entscheidungen getroffen und die Lagerverwaltung optimal gesteuert werden.

Die Migration zu SAP EWM bietet Unternehmen zahlreiche Vorteile für ihre Lagerverwaltung. Durch die agile und integrative Natur dieser Lösung können Unternehmen flexibler auf Veränderungen in der Lieferkette reagieren. Zudem ermöglicht die datenbasierte Arbeitsweise von SAP EWM eine effiziente Nutzung von Informationen, was zu einer optimierten Lieferkette führt. Insgesamt trägt die Migration zu SAP EWM dazu bei, den sich wandelnden Anforderungen der modernen Lieferkette besser gerecht zu werden.

Erfahren Sie im Web-Seminar von LogiPlus, wie Sie den Wechsel zu SAP EWM erfolgreich umsetzen können. Melden Sie sich noch heute an!