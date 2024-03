Schaeffler: Vorreiter in der Transformation der Automobilindustrie

Schaeffler ist ein Unternehmen, das als Vorreiter in der Automobilindustrie gilt und eine führende Rolle in der Transformation der Branche einnimmt. Das Unternehmen hat erhebliche Investitionen getätigt, Fusionen durchgeführt und strategische Neuausrichtungen vorgenommen, um den Herausforderungen der dynamischen Phase des Wandels gerecht zu werden. Dabei stehen drei zentrale Ziele im Fokus: die Steigerung von Agilität, Digitalisierung und Nachhaltigkeit in der Lieferkette, die wiederum zu einer Verbesserung der Profitabilität führen. Diese Maßnahmen ermöglichen es Schaeffler, sich erfolgreich an die neuen Marktbedingungen anzupassen und weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben.



Schaeffler stärkt seine Wettbewerbsfähigkeit durch Lieferkettenneuausrichtung

Die strategische Neuausrichtung der Prozesse und Instrumente in der Lieferkette bei Schaeffler bietet dem Unternehmen entscheidende Vorteile und sichert seine Position auf dem Markt. Diese Maßnahmen sind besonders für Unternehmen von Bedeutung, die eine widerstandsfähige und zukunftsfähige Supply Chain aufbauen möchten. Um dies zu erreichen, ist es unerlässlich, die Lieferkette eng mit den Fabrikprozessen zu verknüpfen und eine übergeordnete Planung und Steuerung zu etablieren.

Um eine erfolgreiche Transformation der Lieferkette zu erreichen, ist es unerlässlich, dass alle Beteiligten, von OEMs und Endkunden über das Produktionsnetzwerk bis hin zu Lieferanten und Dienstleistern, integriert werden. Schaeffler hat allein in etwa 50 Ländern bis zu 200 Standorte, die in die Transformation einbezogen werden müssen.

Durch die strategische Umsetzung von Vereinbarungen, Instrumenten und Maßnahmen setzt Schaeffler gezielt auf eine nachhaltige Lieferkette. Dies führt zu einer Reduzierung von Kosten und erhöht die Effizienz, während gleichzeitig die Umweltbelastung minimiert wird. Schaeffler hat das Ziel, die Emissionen in Vorprodukten und Rohstoffen um 25 % zu senken und bis 2030 90 % der klimaschädlichen Produktemissionen zu vermeiden. Dies zeigt das Bestreben des Unternehmens, Nachhaltigkeit in der Lieferkette zu fördern und einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

Dr. Heiko Wöhner von Schaeffler erläutert in seinem Vortrag ausführlich die Bedeutung von Kosteneffizienz, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Agilität in der Lieferkette. Anhand konkreter Fallskizzen und Best Practices zeigt er auf, wie Schaeffler Automotive erfolgreich diese Aspekte in die Lieferkette integriert. Es werden Lösungsansätze und Strategien präsentiert, die Unternehmen dabei unterstützen, eine nachhaltige und effiziente Lieferkette aufzubauen. Der Vortrag bietet einen umfassenden Einblick in die verschiedenen Facetten dieser Themen und liefert wertvolle Impulse für die Praxis.

Die Anwendung von Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Agilität in der Lieferkette spielt eine entscheidende Rolle für deren Modernisierung. Um dieses Ziel zu erreichen, werden spezifische Kriterien bei der Produkt-, Prozess- und Lieferantenauswahl angewendet.

Die Integration von digitalen Technologien in die Lieferkette ermöglicht eine Automatisierung der Bestellprozesse und eine Echtzeit-Datenanalyse. Dadurch werden Effizienzsteigerungen und die Minimierung von Fehlern erreicht. Gleichzeitig wird eine vollständige Transparenz über die gesamte Lieferkette gewährleistet.

Die Integration der Prozess-Systeme in über- und nebengeordnete ERP-Systeme ist ein entscheidender Schritt, um die Digitalisierung erfolgreich umzusetzen. Durch diese Integration wird eine effektive Einbindung in die Planungs- und Steuerungssysteme ermöglicht, was zu einer verbesserten Effizienz und Koordination der Abläufe führt.

In einer sich ständig verändernden Geschäftsumgebung ist Agilität und Anpassungsfähigkeit von entscheidender Bedeutung. Unternehmen müssen in der Lage sein, sich schnell an neue Marktbedingungen anzupassen. Dies erfordert flexible Konzepte und Systeme, die in der Lage sind, sich an geänderte Rahmen- und Prozessbedingungen anzupassen. Nur so kann ein Unternehmen langfristig erfolgreich sein und Wettbewerbsvorteile erlangen.

Schaeffler strebt an, die Wettbewerbsfähigkeit durch eine Intensivierung der Strategien, Vorgehensweisen und Maßnahmen in allen Geschäftsbereichen zu steigern. Dabei legt das Unternehmen besonderen Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit zukünftigen Wertschöpfungspartnern. Durch diese Partnerschaften sollen Synergien geschaffen und gemeinsame strategische Ziele erreicht werden. Schaeffler plant, die bestehenden Geschäftsbereiche weiterzuentwickeln und neue Geschäftsfelder zu erschließen, um langfristig erfolgreich am Markt agieren zu können.

Praktische Beispiele und bewährte Verfahrensweisen veranschaulichen, wie eine erfolgreiche Integration von Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Agilität in die Lieferkette umgesetzt werden kann. Durch die Anwendung dieser Erfahrungen können auch neue Lieferanten und Dienstleister von den erzielten Vorteilen profitieren.

Der Automobilkongress ist eine Veranstaltung, die Entscheidern, Gestaltern und Umsetzern eine Plattform für Diskussionen und den Austausch bietet. Neben den informativen Vorträgen haben die Teilnehmer auch die Möglichkeit, an Netzwerkabenden, Werksbesuchen und Workshops teilzunehmen. Diese Aktivitäten ermöglichen es den Teilnehmern, neue Impulse für ihre Unternehmen zu erhalten und innovative Ideen zu entwickeln.

