Große Bauarbeiten für sichere Energieversorgung in Uetersen

In Uetersen finden derzeit umfangreiche Bauarbeiten zur Modernisierung des Strom- und Gasnetzes statt. Das Tochterunternehmen von HanseWerk, Schleswig-Holstein Netz, ist in der Reuterstraße aktiv und hat bereits den ersten Bauabschnitt erfolgreich abgeschlossen. Nun wird der östliche Bereich der Straße modernisiert, um eine zuverlässige Versorgungssicherheit sicherzustellen.



Modernisierung des Strom- und Gasnetzes für mehr Versorgungssicherheit in Uetersen

Durch den Austausch von über 4.000 Metern Strom- und Gasleitungen in Uetersen wird das gewohnt hohe Niveau der Versorgungssicherheit für die Bürgerinnen und Bürger sichergestellt. Für diese umfangreiche Modernisierung werden Investitionen in Höhe von 1,5 Millionen Euro getätigt.

Schleswig-Holstein Netz setzt auf umweltfreundliche Bauweise beim Kabelaustausch

Beim Austausch der Mittelspannungskabel setzt Schleswig-Holstein Netz auf das umweltfreundliche Horizontalbohrspülverfahren. Durch dieses grabenlose Verlegen der neuen Stromkabel werden die Auswirkungen auf Oberflächen und Verkehr minimiert.

Kundinnen und Kunden werden über Versorgungsunterbrechungen informiert

Während der Umschaltung auf die neuen Leitungen ist es möglich, dass es kurzzeitige Unterbrechungen in der Strom- und Gasversorgung für die angeschlossenen Kunden gibt. Um Unannehmlichkeiten zu vermeiden, werden die Kunden jedoch rechtzeitig über einen Briefkasteneinwurf informiert. Falls erforderlich, werden auch ältere Hausanschlüsse ausgetauscht. Die Termine für den Austausch werden vor Ort mit den betroffenen Kunden abgestimmt. Unser Ziel ist es, die Beeinträchtigungen für die Kunden so gering wie möglich zu halten und eine reibungslose Versorgung sicherzustellen.

Effiziente Steuerung des Stromnetzes durch intelligente Ortsnetzstation

In der Jahnstraße wird derzeit eine intelligente Ortsnetzstation errichtet, um das Stromnetz effizienter zu steuern. Mit dieser Station kann die zentrale Netzleitstelle des Unternehmens das Netz aus der Ferne überwachen und bei Störungen schnell und gezielt eingreifen. Dadurch werden die Ausfallzeiten für die angeschlossenen Haushalte deutlich reduziert.

SH Netz – Betreiber von Strom- und Gasleitungen in Schleswig-Holstein

Die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) ist ein regionaler Anbieter von Strom- und Gasleitungen, der über 2,8 Millionen Kunden in Schleswig-Holstein versorgt. Als Teil der Energiewende hat das Unternehmen einen maßgeblichen Beitrag zur Integration von erneuerbaren Energien geleistet, indem es zehntausende Windräder und Solaranlagen ans Stromnetz angeschlossen hat. Darüber hinaus arbeitet SH Netz an innovativen Energielösungen wie Smart-City-Anwendungen und unterstützt den Ausbau der Elektromobilität, um einen nachhaltigen Klimaschutz zu gewährleisten.

SH Netz strebt Klimaneutralität bis 2030 an

Um das Ziel der Klimaneutralität bis 2030 zu erreichen, plant SH Netz die Umstellung sämtlicher Standorte auf klimaneutrale Technologien. Dies umfasst nicht nur den Strom- und Gasnetzbetrieb, sondern auch die Flotte von mehreren hundert Fahrzeugen. Durch die konsequente Umstellung in mehreren Stufen trägt das Unternehmen aktiv zum Klimaschutz bei und leistet einen wichtigen Beitrag zur Energiewende.

Die Modernisierung des Strom- und Gasnetzes in Uetersen durch Schleswig-Holstein Netz gewährleistet eine zuverlässige und kontinuierliche Energieversorgung für die Bürgerinnen und Bürger. Durch den Einsatz umweltfreundlicher Bauweisen werden negative Auswirkungen auf die Umwelt minimiert. Die Verwendung intelligenter Ortsnetzstationen ermöglicht eine effiziente Steuerung des Stromnetzes und trägt zur Verbesserung der Energieeffizienz bei. SH Netz ist ein Pionier in der Energiewende und arbeitet aktiv an Lösungen für eine klimaneutrale Zukunft. Die Modernisierung des Netzes ist ein wichtiger Schritt hin zu einer nachhaltigen Energieversorgung in Uetersen.