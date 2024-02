Schleswig-Holstein Netz verdoppelt Anzahl an EE-Anlagen

Im vergangenen Jahr hat Schleswig-Holstein Netz im Kreis Dithmarschen insgesamt 2.330 Erneuerbare-Energien-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 268 Megawatt ans Netz angeschlossen. Diese Vielzahl von Anlagen, vor allem Photovoltaik-Anlagen, zeigt das starke Engagement des Unternehmens für die Energiewende in der Region. Der Anstieg der Anschlusszahlen im Vergleich zum Vorjahr und die Verzehnfachung im Vergleich zu 2019 verdeutlichen die rasante Entwicklung der erneuerbaren Energien.



Rekordwachstum: Über 10.700 EE-Anlagen im Kreis Dithmarschen

Im Kreis Dithmarschen wurden zum Jahreswechsel 2023/24 mehr als 10.700 Erneuerbare-Energien-Anlagen (EE-Anlagen) mit einer Gesamtleistung von 2.608 MW betrieben. Dabei waren kleine Photovoltaik-Anlagen mit rund 350 MW vertreten, gefolgt von Stromspeichern mit 8 MW und Windkraftanlagen mit beeindruckenden 2.250 MW. Diese Zahlen verdeutlichen eindrucksvoll das enorme Potenzial erneuerbarer Energien in der Region.

Erneuerbare Energien: Boom in Schleswig-Holstein und Dithmarschen

Die steigende Anzahl von Anträgen für Erneuerbare-Energien-Anlagen in Schleswig-Holstein, insbesondere im Kreis Dithmarschen, zeigt den wachsenden Trend hin zu nachhaltiger Energiegewinnung.

Um den steigenden Anforderungen im Zuge der Energiewende gerecht zu werden, hat die SH Netz AG trotz eines Fachkräftemangels erfolgreich 250 neue Stellen geschaffen. Zusätzlich wurden die Prozesse im Unternehmen durch die Implementierung eines speziellen Online-Portals für Einspeiser digitalisiert und optimiert. Das EE-Netznavi ermöglicht es zukünftigen Einspeisern, sich eigenständig über die technischen Voraussetzungen für den Anschluss ihrer Anlage zu informieren und verschiedene Anlagengrößen zu simulieren.

SH Netz: Vorreiter bei erneuerbaren Energien in Schleswig-Holstein

Die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) ist ein führendes Unternehmen in der Strom- und Gasversorgung mit rund 2,8 Millionen Kunden in Schleswig-Holstein. Es hat eine beeindruckende Anzahl von Windrädern und Solaranlagen ans Netz angeschlossen und treibt aktiv die Entwicklung von Energielösungen wie Smart-City-Anwendungen und Elektromobilität voran. Darüber hinaus engagiert sich SH Netz in Innovationsprojekten, um den Klimaschutz zu fördern, zum Beispiel durch die Einspeisung von Biogas oder Wasserstoff ins Erdgasnetz. Bis 2030 strebt das Unternehmen an, klimaneutral zu sein, indem es seine Standorte, Fahrzeugflotte sowie den Strom- und Gasnetzbetrieb schrittweise auf Klimaneutralität umstellt.

Schleswig-Holstein Netz treibt Energiewende im Kreis Dithmarschen voran

