SCHOLPP eröffnet neuen Standort in Dresden für Industriedienstleistungen

Der Industriedienstleister SCHOLPP hat zu Jahresbeginn 2025 in Dresden einen neuen Standort eröffnet, um den steigenden Bedarf an Logistik- und Montageleistungen in der Chip- und Halbleiterindustrie zu decken. Mit einer Lagerfläche von 3.500 qm und einer zusätzlichen Freifläche von 1.500 qm bietet die neue Niederlassung ausreichend Platz für die Abwicklung der Aufträge. Dadurch kann SCHOLPP eine wichtige Lücke in der Dienstleistungskette der Ausrüsterindustrie schließen.



Hervorragende Verkehrsanbindungen und direkte Nähe zum Hafen und Gleisanschluss in Dresden

Der neue Standort von SCHOLPP in Dresden bietet eine ausgezeichnete Verkehrsanbindung an die Autobahn A4 sowie die Baufelder der Halbleiterindustrie und die Stadt. Das Gelände befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Alberthafen und zur Binnenschiff-Anbindung über die Elbe nach Hamburg. Darüber hinaus verfügt der Standort über einen direkten Gleisanschluss mit rund 1.000 m Abstellgleisen im umzäunten Gewerbepark. In der großen Montagehalle werden bereits gemeinsame Projekte mit Ausrüsterfirmen der aktuellen Halbleiter-Baustellen durchgeführt. Das SCHOLPP-Team unterstützt bei der Vormontage von technischen Anlagen, stellt den Transport zu den Baustellen sicher und sorgt für die fachgerechte Einbringung der Produktionstechnik.

SCHOLPP: Über 70 Fachmonteure für Rigging und Maschinenumzüge in Dresden

SCHOLPP verfügt in Dresden über ein erfahrenes Team von über 70 Fachmonteuren, die sich auf Rigging in der Halbleiterbranche und regionale Maschinenumzüge spezialisiert haben. Das Unternehmen ist in der Lage, sein Fachpersonal projektbezogen zu erweitern und besitzt alle notwendigen technischen Geräte und Ausrüstungen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt SCHOLPP erfolgreich die produzierenden Halbleiterwerke in Dresden bei der Bewegung von Maschinen und Tools in anspruchsvollen Hightech-Umgebungen und Reinräumen der Chipindustrie.

SCHOLPP erweitert Logistik- und Montageressourcen für regionale Kunden in Dresden

SCHOLPP bietet regionale Kunden in Dresden und Umgebung ein breites Spektrum an Logistik- und Montagedienstleistungen. Die neuen Ressourcen in der Hamburger Straße ermöglichen es dem Unternehmen, eine größere Menge an Montageequipment und Hebetechnik vorzuhalten, was zu einer flexibleren und schnelleren Reaktion auf Kundenanfragen führt. SCHOLPP plant, sein Engagement in Dresden langfristig auszubauen und in die Niederlassung zu investieren, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.

