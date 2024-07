Praktische Anwendung des Fügetechnik-Wissens: Fallbeispiele und Erfahrungen

In den Wahlpflichtmodulen zur Fügetechnik lernen die Studentenn, wie sie ihr erworbenes Wissen praxisgerecht anwenden können. Durch die Zusammenarbeit mit einem neuen Kooperationspartner werden ihnen anhand realer Schadensfälle die Konsequenzen einer falschen Anwendung verdeutlicht. Der Praxisworkshop mit Holger Junker von der Akademie der Schraubverbindung ermöglicht den Studentenn eine intensive Auseinandersetzung mit verschiedenen Schadensfällen und verdeutlicht die Bedeutung einer fachgerechten Gestaltung von Schraubverbindungen.



Praxisworkshop zeigt: Fehlerhafte Schraubverbindungen können schwere Schäden verursachen

Im Workshop werden verschiedene ungewöhnliche Schadensfälle behandelt, wie zum Beispiel das plötzliche Abfallen eines Rades nach einem Reifenwechsel oder das Umfallen eines 40 Tonnen schweren Windrads. Diese Beispiele verdeutlichen die Wichtigkeit einer korrekten Gestaltung, Herstellung und Qualitätssicherung von Schraubverbindungen. Durch die praxisnahen Fallbeispiele erhalten die Teilnehmer ein besseres Verständnis dafür, wie relevant das erlernte Wissen ist.

Praxisnahe Einblicke: Studenten profitieren von Kooperation mit Akademie der Schraubverbindung

Prof. Dr.-Ing. Normen Fuchs betont die Wichtigkeit von Präsentationen, um den Studenten zu zeigen, wie viel sie gelernt haben. Durch die Zusammenarbeit mit der Akademie der Schraubverbindung erhalten die Studenten Einblicke in reale Schadensfälle und können gemeinsam nach den Ursachen forschen. Darüber hinaus können sie Studienanteile am Schweißfachingenieur-Lehrgang an der Schweißtechnischen Lehr- und Versuchsanstalt Mecklenburg-Vorpommern anrechnen lassen, was ihre Ausbildung verkürzt und ihnen eine gefragte Qualifikation im Bereich der Schweißtechnik verschafft.

Praxisnahe Einblicke und Kontakte zu regionalen Firmen für Studenten

Im Rahmen des Studiums organisiert Prof. Dr. Normen Fuchs Exkursionen zu regionalen Unternehmen wie Ostseestaal und Liebherr MCCtec Rostock. Diese Exkursionen dienen dazu, den Studentenn die Möglichkeit zu bieten, ihr theoretisches Wissen in der Praxis anzuwenden und Einblicke in die Arbeitsweise von Unternehmen vor Ort zu erhalten. Durch den direkten Kontakt zu den Firmen können die Studentenn zudem wertvolle Kontakte knüpfen und potenzielle Arbeitgeber kennenlernen.

Zusammenarbeit mit Akademie der Schraubverbindung: Praxiserfahrung und Qualifikationen für Studenten

Die Zusammenarbeit mit der Akademie der Schraubverbindung eröffnet den Studenten die Möglichkeit, praxisnahe Erfahrungen im Bereich der Schraubverbindungen zu sammeln. Durch die Kooperation mit regionalen Unternehmen erhalten die Studenten Einblicke in die Arbeitsweise der Branche und können ihr erlerntes Wissen direkt in der Praxis anwenden. Zusätzlich können sie durch die Anrechnung von Studienanteilen am Schweißfachingenieur-Lehrgang ihre Qualifikationen erweitern und ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern. Prof. Dr. Normen Fuchs unterstützt die Studenten aktiv bei der Gestaltung ihrer beruflichen Zukunft.