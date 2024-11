Effiziente und nachhaltige CNC-Fertigung mit der AF 500 ECO

Die AF 500 ECO von Schüco ist eine 5-Achs-CNC-Maschine, die speziell für kleinere Betriebe entwickelt wurde. Sie ermöglicht den präzisen Zuschnitt und die Bearbeitung von Aluminiumprofilen für Fenster, Türen, Fassaden und Sonderanfertigungen. Neben der effizienten Produktion bietet die Maschine auch ökologische Vorteile, wie einen reduzierten Stromverbrauch und CO2-Einsparungen. Darüber hinaus ermöglicht die intelligente Energierückgewinnung eine weitere Reduzierung des CO2-Fußabdrucks. Die AF 500 ECO ist eine kostengünstige und flexible Lösung für die CNC-Fertigung in der Metallbaubranche.



Energieeffiziente AF 500 ECO reduziert Stromverbrauch und CO2-Emissionen

Die AF 500 ECO ist eine CNC-Maschine, die durch ihren geringen Stromverbrauch und die Verwendung kleinerer Zylinder an allen Spannböcken eine erhebliche Senkung der CO2-Emissionen ermöglicht. Der zentrale Antrieb trägt zusätzlich zur Reduzierung des Stromverbrauchs bei. Diese ökologischen Vorteile gehen einher mit einer erheblichen Kostenersparnis, sodass sich die Anschaffungskosten schnell amortisieren. Durch die intelligente Energierückgewinnung und die softwaregestützte Schnittoptimierung wird zudem der Energiebedarf reduziert und Zeit eingespart.

Intelligente Energierückgewinnung reduziert CO2-Emissionen und spart Kosten

Die AF 500 ECO von Schüco verfügt über eine innovative Energierückgewinnungsfunktion, die beim Bremsen der CNC-Achsen die kinetische Energie in elektrische Energie umwandelt. Dadurch wird vermieden, dass die Energie als Wärme verloren geht. Die Antriebsmotoren fungieren als Generatoren, um diese Energie umzuwandeln. Mithilfe des Frequenzumrichters kann der nicht genutzte Strom anderweitig verwendet oder ins Netz zurückgespeist werden. Diese intelligente Energierückgewinnung trägt zur Energieeffizienz bei und reduziert den CO2-Fußabdruck in der Fertigung.

AF 500 ECO: Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz vereint in einer Maschine

Die AF 500 ECO ist eine innovative CNC-Maschine, die sowohl ökologische als auch ökonomische Vorteile bietet. Durch die Kombination von Zuschnitt und Bearbeitung in einer Maschine wird nicht nur der Energiebedarf reduziert, sondern auch wertvolle Zeit eingespart. Die softwaregestützte Schnittoptimierung ermöglicht zudem eine effiziente Materialnutzung, was zu weiteren Kosteneinsparungen führt. Mit der neuen Bumpertechnologie wird der Platzbedarf reduziert und eine einfache und ergonomische Be- und Entladung der Maschine ermöglicht. Diese Funktionen erhöhen die Flexibilität in der Fertigung und machen Trittschutzmatten und Sicherheitszäune überflüssig. Darüber hinaus erfüllt die AF 500 ECO mit ihrer Predictive-Maintenance-Funktion eine wichtige Anforderung der Industrie 4.0. Durch die integrierte Schwingungsmessung ist eine umfassende Diagnose und Wartung aller wichtigen Maschinenelemente jederzeit möglich.

Effizienter Einstieg in die CNC-Fertigung mit innovativer 5-Achs-Maschine

Die AF 500 ECO von Schüco ist eine innovative 5-Achs-CNC-Maschine, die kleinen Metallbaubetrieben einen zeitgemäßen Einstieg in die CNC-Fertigung ermöglicht. Durch ihren geringen Stromverbrauch und die intelligente Energierückgewinnung trägt sie zur Nachhaltigkeit bei und reduziert die CO2-Emissionen. Die effiziente Kombination von Zuschnitt und Bearbeitung spart Zeit und Energie. Zudem ermöglicht die softwaregestützte Schnittoptimierung eine optimale Materialnutzung und senkt die Kosten. Mit der AF 500 ECO setzt Schüco auf eine zukunftsorientierte und umweltfreundliche Fertigungstechnologie.