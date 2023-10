Schwarz Gruppe gründet Schwarz Digits für Cloud und IT-Security

Die Schwarz-Gruppe, zu der Lidl und Kaufland gehören, reagiert auf den wachsenden Bedarf an Cloud-Diensten und IT-Sicherheit und gründet die neue Digitaleinheit Schwarz Digits.



Schwarz-Gruppe investiert 8 Milliarden in Digitalisierung

Die Schwarz-Gruppe reagiert auf den Megatrend der fortschreitenden Digitalisierung und gründet eine neue Sparte namens Schwarz Digits. Diese Sparte widmet sich den Themen IT und Digitales und erweitert das bereits bestehende Ökosystem der Unternehmen der Schwarz-Gruppe.

Die Schwarz-Gruppe investiert jährlich rund 8 Milliarden Euro in strategische Projekte und zukunftsweisende Geschäftsfelder, darunter auch die Digitalisierung und IT. Durch die Gründung einer eigenen IT- und Digitalsparte kann das Unternehmen seine Skalierbarkeit verbessern und sich optimal am Markt positionieren.

Schwarz Digits: Souveräne IT-Lösungen für Unternehmen

Die Unternehmen der Schwarz-Gruppe haben sich dazu entschlossen, die Digitalisierung selbst voranzutreiben, um unabhängig von außereuropäischen Anbietern zu sein. Dabei nutzen sie die Stärke des größten Händlers Europas, um ihre eigenen IT-Lösungen zu entwickeln, wie Christian Müller, Co-CEO von Schwarz Digits, betont.

Schwarz Digits ist eine neue Sparte der Schwarz Gruppe, die sich auf die Bereitstellung von souveränen und verlässlichen Lösungen in den Bereichen Cloud, Cyber Sicherheit, E-Commerce und Retail Media spezialisiert hat. Durch ihre umfangreiche und komplexe IT-Infrastruktur stellen sie sicher, dass ihre Lösungen stabil funktionieren und einen echten Mehrwert bieten, bevor sie sie extern anbieten.

Schwarz-Gruppe stärkt digitale Lösungen mit Schwarz Digits

Die steigende Bedeutung digitaler Lösungen in den letzten Jahren hat dazu geführt, dass die Schwarz-Gruppe vielversprechende Geschäftsmodelle entwickelt hat, die besonders erfolgreich sind. Durch die Gründung von Schwarz Digits wird die Sichtbarkeit und Skalierbarkeit der digitalen Lösungen und Services weiter verbessert. Die neue Digitaleinheit ermöglicht es der Schwarz-Gruppe, ihre digitalen Angebote und Services noch erfolgreicher am externen Markt anzubieten.

