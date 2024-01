Sedotec revolutioniert die Energieverteilung mit Vamocon 1250

Sedotec GmbH & Co. KG aus Ladenburg, Deutschland, hat nach fast zwei Jahrzehnten die Teilelieferung an ABB erfolgreich beendet und sich erfolgreich als Systemlieferant etabliert. Mit ihrem innovativen Kit-System Vamocon generiert das Unternehmen einen beachtlichen Umsatz von über 20 Mio. ? pro Jahr und hat den ehrgeizigen Plan, die Marktführerschaft im deutschsprachigen Raum zu erlangen. Dabei liegt der Fokus von Sedotec auf Nachhaltigkeit, Energieeinsparung und der Implementierung von Standards für die Einspeisung erneuerbarer Energien, um veraltete Systeme zu ersetzen.



Vamocon 1250: Nachhaltiges Kit-System für Niederspannungsschaltanlagen

Das Vamocon 1250 ist ein bemerkenswertes modulares Kit-System für Niederspannungsschaltanlagen von 630 bis 1250 A. Es bietet die Möglichkeit, Schaltgeräte frei auszuwählen und ist kompatibel mit renommierten Marken wie ABB, Schneider Electric, Siemens, Efen, Jean Müller und Wöhner. Zusätzlich verfügt das System über Bauartnachweise durch Prüfung. Doch noch beeindruckender ist die konsequente Berücksichtigung von Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekten. Das Vamocon 1250 benötigt bis zu 30 Prozent weniger Kupfer, erzeugt bis zu 20 Prozent weniger Verlustleistung und verbraucht somit weniger Energie. Zudem wird weniger Kunststoff verbaut. Über die Lebensdauer hinweg kann jede Meter Schaltanlage bis zu 3,5 Tonnen CO2 einsparen. Mit diesen Eigenschaften trägt das Vamocon 1250 zur grünen Energieverteilung bei.

Sedotec revolutioniert den Markt der regenerativen Energien

Sedotec präsentiert mit seinen zwei neuen Vamocon-Feldtypen seine Innovationskraft und Kundennähe. Diese Feldtypen erleichtern die Einspeisung selbst erzeugter, regenerativer Energien deutlich. Damit bietet das Unternehmen eine Standardlösung in einem Markt, der bisher von individuellen Bastellösungen geprägt war. Dank ihrer Expertise in Digitalisierung, Sicherheit und Normen ist Sedotec auf dem neuesten Stand und bietet seinen Kunden eine umfassende Lösung.

Eine Ära endet: Sedotec beendet Teilelieferung an ABB

Sedotec GmbH & Co. KG wird Marktführer mit innovativem Schaltanlagensystem

