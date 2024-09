SEMPA SYSTEMS GmbH verdoppelt Produktionskapazität durch Standorterweiterung in Dresden

Die SEMPA SYSTEMS GmbH hat mit einem symbolischen Spatenstich den Beginn der Erweiterung ihres Standortes in Dresden eingeleitet. Als Hersteller von hochreinen Versorgungssystemen für Gase und Chemikalien und Teil der global agierenden Meptagon Group strebt das Unternehmen mit diesem Schritt die Verdopplung seiner Produktionskapazität an. Diese Erweiterung ermöglicht es SEMPA, den steigenden Bedarf der Industrie zu erfüllen und seine Position als führender Anbieter in den Bereichen Halbleiter, Pharma und Solar weiter auszubauen.



SEMPA SYSTEMS GmbH: Ein führender Anbieter maßgeschneiderter Reinstmedien-Versorgungssysteme

SEMPA SYSTEMS GmbH ist ein erfahrenes Unternehmen, das seit mehr als zwei Jahrzehnten maßgeschneiderte Versorgungssysteme für hochreine Medien herstellt. Mit Fokus auf die Halbleiter-, Pharma- und Solarindustrie hat sich das Unternehmen durch Innovation, Flexibilität und Kundennähe einen erstklassigen Ruf sowohl in Deutschland als auch weltweit erarbeitet. Die langjährige Erfahrung und Expertise von SEMPA machen das Unternehmen zu einem verlässlichen Partner für Unternehmen in diesen Hightech-Branchen.

SEMPA SYSTEMS GmbH erweitert Standort in Dresden zur Deckung steigenden Bedarfs

Die SEMPA SYSTEMS GmbH erweitert ihren Standort in Dresden, um dem steigenden Bedarf der Halbleiter- und Hightech-Industrien gerecht zu werden. Durch die Zusammenarbeit mit ansässigen Chipherstellern und der Ausdehnung auf weitere Unternehmen kann SEMPA seine Position als führender Anbieter hochreiner Versorgungssysteme stärken. Die neue Produktionshalle und ihre Infrastruktur bieten ausreichend Platz für eine erweiterte Systemtechnik-Produktion und ermöglichen die Einführung neuer Technologien. Dies führt zu einer verkürzten Realisierungszeit für größere Projekte.

SEMPA SYSTEMS plant deutschland- und weltweite Expansion

SEMPA SYSTEMS GmbH plant, neben der Erweiterung ihres Standortes in Dresden, auch deutschland- und weltweites Wachstum anzustreben. Dies zeigt sich bereits durch die Eröffnung von Niederlassungen in Thüringen und Süddeutschland, um den Service für Kunden zu verbessern und qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen. Die Übernahme durch die Meptagon Group im Jahr 2021 markiert einen wichtigen Schritt in der internationalen Wachstumsstrategie des Unternehmens.

SEMPA SYSTEMS GmbH verdoppelt Mitarbeiterzahl und sucht Fachkräfte

Die SEMPA SYSTEMS GmbH hat in den letzten Jahren einen enormen Mitarbeiterzuwachs verzeichnet, der sich auf über 180 Mitarbeiter beläuft. Das Unternehmen plant, dieses Wachstum fortzusetzen. Aus diesem Grund sucht SEMPA Fachkräfte in verschiedenen Bereichen, insbesondere in der Montage und Projektleitung. Dabei legt das Unternehmen großen Wert darauf, einen modernen und familienfreundlichen Arbeitsplatz anzubieten und gleichzeitig das herausragende Arbeitsklima zu bewahren. Im neuen Gebäude sind großzügige Sozialräume und eine Terrasse im Grünen vorgesehen, um den Austausch und die Entspannung der Mitarbeiter zu fördern. Zusätzlich werden Schulungsräume eingerichtet, in denen erfahrene Fachkräfte ihr Wissen an neue Mitarbeiter weitergeben können.

SEMPA SYSTEMS setzt bei Standorterweiterung auf nachhaltige Energienutzung

SEMPA setzt bei der Errichtung ihres neuen Projekts auf Nachhaltigkeit und ein langfristiges Energiekonzept. Durch den Einsatz von Wärmepumpen in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage wird die erzeugte Solarenergie zur Deckung des eigenen Energiebedarfs genutzt. Der überschüssige Strom wird ins Sachsen-Energienetz eingespeist. Zusätzlich wird ein Teil der Dachfläche begrünt, um die ökologische Vielfalt zu fördern. Des Weiteren werden 30 der insgesamt 90 PKW-Stellplätze als Ladeplätze für Elektroautos eingerichtet, um die Elektromobilität zu unterstützen.

Das Tragwerk des Projekts zeichnet sich als Highlight durch seinen hohen Anteil von 93% recyceltem Stahl aus. Dies ermöglicht eine nachhaltige Bauweise und trägt zur Verkürzung der Bauzeit bei.

Die GOLDBECK Ost GmbH übernimmt als Generalunternehmer die Koordination und Realisierung des gesamten Bauvorhabens. Ihr Ziel ist es sicherzustellen, dass die geplante Einweihung im Sommer des kommenden Jahres wie geplant stattfinden kann. Mit ihrer langjährigen Erfahrung und Expertise in der Baubranche wird die GOLDBECK Ost GmbH dafür sorgen, dass das Projekt termingerecht und erfolgreich abgeschlossen wird.

SEMPA SYSTEMS erweitert Standort in Dresden und verdoppelt Produktionskapazität

Die SEMPA SYSTEMS GmbH erweitert ihren Standort in Dresden, um ihre Produktionskapazität zu verdoppeln. Diese Erweiterung ermöglicht es dem Unternehmen, seine Systemtechnik-Produktion auszuweiten und technologische Neuerungen einzuführen. Zudem strebt SEMPA eine deutschland- und weltweite Expansion an, um neue Märkte zu erschließen. Durch die Schaffung neuer Arbeitsplätze und den Fokus auf nachhaltige Materialien und moderne Energiekonzepte zeigt das Unternehmen sein Engagement für Wachstum und Umweltschutz. Die Koordination und Realisierung des Bauvorhabens durch die GOLDBECK Ost GmbH gewährleistet eine erfolgreiche Umsetzung.