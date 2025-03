SEMPA SYSTEMS GmbH erweitert Produktionskapazität und setzt auf Nachhaltigkeit

Die SEMPA SYSTEMS GmbH hat mit einer feierlichen Richtfest-Zeremonie den Baufortschritt ihres neuen Firmengebäudes gefeiert. Mit dieser Erweiterung reagiert das Unternehmen auf den steigenden Bedarf der Halbleiter- und Hightech-Industrien in Dresden und der Region. Durch die Verdopplung der Produktionskapazität und die Einführung neuer Technologien und Prozesse wird die SEMPA SYSTEMS GmbH in der Lage sein, umfangreichere Projekte in kürzerer Zeit umzusetzen.



Nachhaltige Materialien und moderne Energiekonzepte prägen Firmengebäude der SEMPA SYSTEMS GmbH

Bei der Bauausführung des neuen Firmengebäudes legt die SEMPA SYSTEMS GmbH großen Wert auf Nachhaltigkeit und setzt auf den Einsatz von umweltfreundlichen Materialien. Ein modernes Energiekonzept mit Wärmepumpen und einer Photovoltaikanlage ermöglicht die Nutzung von Solarstrom zur Deckung des eigenen Energiebedarfs. Der überschüssige Strom wird ins Sachsen-Energienetz eingespeist. Zusätzlich wird ein Teil der Dachfläche begrünt, um das Mikroklima zu verbessern. Die Einrichtung von 30 Ladeplätzen für Elektroautos und einem überdachten Fahrradunterstand zeigt das Engagement des Unternehmens in Bezug auf Elektromobilität und die Förderung einer umweltfreundlichen Verkehrsnutzung.

Nachhaltiges Tragwerk aus recyceltem Stahl ermöglicht schlanke Konstruktion

Das Tragwerk des Projekts ist ein herausragendes Merkmal, da es zu etwa 93 % aus recyceltem Stahl besteht. Diese nachhaltige und schlanke Konstruktion hat nicht nur die Bauzeit erheblich verkürzt, sondern spiegelt auch optisch das bereits bestehende Gebäude wider. Dadurch entsteht ein nahtloser Übergang und ein imposantes Erscheinungsbild des gesamten Firmensitzes, der eine Fläche von 4800 m2 umfasst.

SEMPA SYSTEMS GmbH verdoppelt Mitarbeiterzahl und erwartet sehnsüchtig Umzug

Aufgrund des starken Mitarbeiterwachstums in den letzten Jahren ist das Unternehmen dazu gezwungen, in neue Räumlichkeiten umzuziehen. Dieser Umzug im Juli 2025 wird von allen Mitarbeitern sehnsüchtig erwartet, da die aktuellen Büro- und Fertigungsräume zu eng geworden sind. Die SEMPA SYSTEMS GmbH setzt auf eine konsequente Personalaufstockung und schafft dadurch hochqualifizierte Arbeitsplätze. Trotz des Wachstums ist es dem Unternehmen wichtig, das ausgezeichnete Arbeitsklima aufrechtzuerhalten und ein Umfeld zu schaffen, das Zusammenarbeit, Vertrauen und Innovation fördert. Das neue Gebäude bietet großzügige Schulungs- und Sozialbereiche sowie eine Terrasse im Grünen, die ideale Bedingungen für Wissenstransfer, fachlichen Austausch und Erholung bieten.

Optimale Verkehrsanbindung: Standort des neuen Firmensitzes bietet zahlreiche Vorteile

Der Standort des neuen Firmensitzes der SEMPA SYSTEMS GmbH besticht durch seine ausgezeichnete Verkehrsanbindung. Dank seiner Nähe zu Straßenbahn-, S-Bahn- und Stadtbus-Haltestellen sowie der geringen Entfernung zur Autobahn und zum Flughafen sind die Arbeitswege für die Mitarbeiter kurz und bequem. Zusätzlich wird die Familienfreundlichkeit des Unternehmens durch den geplanten Radschnellweg in den Dresdner Norden unterstützt.

Das neue Firmengebäude der SEMPA SYSTEMS GmbH steht für das eindrucksvolle Wachstum und den unternehmerischen Mut des Unternehmens. Mit einer beträchtlichen Investitionssumme in zweistelliger Millionenhöhe bekennt sich die Firma deutlich zum Standort Sachsen und signalisiert damit ihr Vertrauen in die Zukunft. Das Gebäude dient als Symbol für die Visionen und Ambitionen der SEMPA SYSTEMS GmbH und zieht sowohl Kunden als auch Interessenten weltweit an.

Die Erweiterung des Firmensitzes der SEMPA SYSTEMS GmbH bietet zahlreiche Vorteile. Neben der Verdopplung der Produktionskapazität ermöglicht sie die Einführung neuer Technologien und Prozesse. Das Unternehmen legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und setzt moderne Energiekonzepte ein, um seine Umweltauswirkungen zu minimieren. Die zukunftsorientierte Unternehmenskultur und die hervorragende Verkehrsanbindung des Standorts unterstützen den Erfolg des Unternehmens. Das neue Firmengebäude symbolisiert das Wachstum und die Visionen der SEMPA SYSTEMS GmbH.