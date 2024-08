Robuste Schleifringe für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen

Servotecnica ist ein renommierter Hersteller von Schleifringen und Encodern, der sich auf die Entwicklung von Lösungen für schwierige Arbeitsumgebungen spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Produkten, die extremen Temperaturen, Verschmutzung und hoher Luftfeuchtigkeit standhalten können. Mit robusten Gehäusen aus Edelstahl oder Aluminium und einer Schutzklasse von IP65 sind die Schleifringe der Serie SVTS D ideal für raue Bedingungen geeignet. Sie können eine hohe Anzahl von Stromkreisen übertragen und sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.



Robuste Schleifringe der Serie SVTS D für anspruchsvolle Umgebungen

Die Schleifringe der Serie SVTS D von Servotecnica zeichnen sich durch ihre robuste Bauweise aus. Sie sind mit Gehäusen aus Edelstahl oder Aluminium versehen, um das Innere wirksam vor äußeren Einflüssen wie Schmutz, Staub und Flüssigkeiten zu schützen. Mit der Schutzklasse IP65 sind sie zudem vor dem Eindringen von Wasser geschützt. Die Schleifringe können bis zu 96 Stromkreise übertragen und sind in zwei Varianten erhältlich, mit einem maximalen Strom von 5 A pro Leitung oder bis zu 15 A.

Robuste Schleifringe für Offshore- und Küstenumgebungen mit Korrosionsschutz

Die Schleifringe der Serie SVTS A von Servotecnica sind speziell für den Einsatz in Offshore-Installationen wie Schiffen, Bohrinseln und Windparks entwickelt worden. Sie sind robust und können den rauen Bedingungen standhalten. Aber auch an Land, in Küstennähe, sind sie aufgrund ihrer Unempfindlichkeit gegenüber Salzwasser und hoher Luftfeuchtigkeit geeignet. Durch die Goldbeschichtung der Bürsten und Ringe sind sie zudem korrosionsbeständig und eignen sich daher auch für den Einsatz in Landmaschinen, die längere Ruhephasen haben.

Robuste Encoder mit GMI-Technologie von FLUX für anspruchsvolle Umgebungen

Die Encoder der FLUX GmbH zeichnen sich durch ihre hohe Robustheit und Unempfindlichkeit gegenüber verschiedenen Störfaktoren aus. Dank des Giant-Magneto-Impedance-Effekts sind sie beständig gegen Schmutz, Staub, Erschütterungen, Vibrationen und Temperaturschwankungen. Durch ihre lagerlose Bauweise sind die Encoder zudem verschleißfrei und weisen die Schutzklasse IP67 auf. Servotecnica vertreibt diese hochwertigen Produkte exklusiv in Deutschland und Italien und bietet somit zuverlässige und vielseitige Lösungen für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.

Individuelle Lösungen für anspruchsvolle Anwendungsfälle bei Schleifringen

Servotecnica bietet maßgeschneiderte Lösungen für spezielle Anwendungsfälle an. Ein Beispiel dafür sind Schleifringe mit doppelten Bürstenpaaren, die eine erhöhte Ausfallsicherheit bei Vibrationen und Schocks bieten. Diese speziellen Schleifringe werden in Situationen eingesetzt, in denen eine hohe Stabilität und Zuverlässigkeit erforderlich sind. Darüber hinaus hat das Unternehmen in Zusammenarbeit mit einem Kunden, der Robotiklösungen in radioaktiven Umgebungen entwickelt, Schleifringmodifikationen mit speziellen Materialien angeboten, die den Einflüssen der Strahlung standhalten.

Robuste Lösungen für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen – Servotecnica bietet Vielfalt!

