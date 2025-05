Schlüsseltransfersysteme bieten sichere Trennung von Mensch und Maschine

Schlüsseltransfersysteme sind nach wie vor von großer Bedeutung, wenn es um die physische Trennung von Mensch und Maschine in der Industrie geht. Dold hat mit dem SAFEMASTER STS ein System entwickelt, das Sicherheitsschalter, Zuhaltungen, Schlüsseltransfer und Befehlsfunktionen vereint. Dieses System erfüllt auch die Anforderungen der EN ISO Norm 14119, die Leitsätze für Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit trennenden Schutzeinrichtungen enthält.



SAFEMASTER STS: Moderne Absicherung von Maschinen und Anlagen

Schlüsseltransfersysteme sind eine bewährte Lösung im industriellen Bereich und haben eine lange Geschichte. Bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts werden sie eingesetzt. Mit dem SAFEMASTER STS wird der Schlüsseltransfer auf eine neue Ebene gehoben: Er dient der Absicherung von trennenden Schutzeinrichtungen an Maschinen und Anlagen. Das System vereint die Vorteile von Sicherheitsschaltern, Zuhaltungen, Schlüsseltransfer und Befehlsfunktionen in einem kombinierten Sicherheitsschalter- und Schlüsseltransfersystem.

Sicherheitsschalter und Zuhaltungen: Normen für Verriegelungseinrichtungen in der Industrie

Schlüsseltransfersysteme sind ein wesentlicher Bestandteil der Sicherheitsmaßnahmen in der Industrie. Normungsgremien haben erkannt, dass Unternehmen bei der Sicherheit keine Kompromisse eingehen dürfen. Daher gibt es die EN ISO 14119, die Anforderungen an Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit trennenden Schutzeinrichtungen festlegt. Diese Norm bezieht sich auf verschiedene Verriegelungen, die oft als Sicherheitsschalter oder Zuhaltung bezeichnet werden und in Kombination mit Zugängen zu Maschinen eingesetzt werden.

Regelmäßige Prüfung von Schlüsseltransfersystemen für maximale Sicherheit

Die Notwendigkeit der regelmäßigen Prüfung von selten genutzten Verriegelungen ist ebenfalls in den Vorschriften festgelegt. Die genaue Durchführung der Prüfung wird jedoch nicht spezifiziert. Dold empfiehlt aufgrund der mechanischen Funktionsweise von Schlüsseltransfersystemen, dass Sicherheitsanwendungen bis PL d mindestens einmal pro Jahr und solche mit PL e mindestens einmal pro Monat getestet werden sollten. Es ist auch von großer Bedeutung, Manipulationen zu verhindern, da Sicherheitssysteme nicht überwindbar sein dürfen, um die Sicherheit der Bediener zu gewährleisten.

Power Interlocking: Sichere allpolige Trennung für Schlüsseltransfersysteme

Die EN ISO 14119 legt die Vorgehensweise für die allpolige Trennung von Schlüsseltransfersystemen in Kombination mit Lasttrennschaltern fest. Dabei wird die Schaltung im Leistungsteil als Power Interlocking bezeichnet. Um den Schlüssel freizugeben, muss zuerst der Lasttrennschalter bedient werden, der dann die Energieversorgung der Maschine unterbricht. Dadurch wird sichergestellt, dass die Maschine vor der Schlüsselfreigabe vollständig vom Netz getrennt ist.

Das SAFEMASTER STS ist ein Schlüsseltransfersystem, das in Kombination mit der EN ISO 14119 den Schutz von Mensch und Anlage in der Produktion gewährleistet. Durch seine mechanische und verdrahtungslose Einsatzmöglichkeit ist das System auch bei Fehlfunktionen zuverlässig und robust. Damit beweisen Schlüsseltransfersysteme auch nach über 100 Jahren seit ihrer Erfindung ihre Bedeutung in der Industrie.

Sichere Schlüsseltransfersysteme von Dold: Schutz für Mensch und Maschine