SIEB & MEYER erweitert temporäre Produktionsfläche um 1.800 m2

Die SIEB & MEYER AG aus Lüneburg erweitert im ersten Quartal 2026 ihre Produktionskapazitäten um 1.800 Quadratmeter. Durch die kurzfristige Anmietung externer Hallen entsteht zusätzlicher Raum für mechanische Fertigung, Endmontage und Prüfung von Multilevel-Drive-Controllern. Ein firmeneigener Pendelverkehr gewährleistet den reibungslosen Material- und Informationsfluss. Mitarbeitende profitieren von optimierten Arbeitsabläufen und moderner Infrastruktur. Diese temporäre Lösung sichert Flexibilität im wachsenden KI-Markt und erhält wichtiges Know-how bis zum geplanten Neubau und maximaler Effizienz.



SIEB & MEYER reagiert mit schneller Hallenanmietung auf Fertigungsauslastung

Um Engpässe in der Fertigung kurzfristig zu vermeiden, hat SIEB & MEYER zwei zusätzliche Hallen in Lüneburg angemietet. Die über 1.800 m² Fläche ermöglichen eine übergangsweise Verlagerung mechanischer Bearbeitungsprozesse und leisten unmittelbar Entlastung für das bestehende Werk. Die neuen Produktionsstätten sind mit modernem Equipment ausgestattet und gewährleisten uneingeschränkte Fortführung laufender Aufträge. Diese temporäre Ausweitung schafft Planungssicherheit und termingerechte Auftragsabwicklung, bis der geplante Neubau wie vorgesehen in Betrieb geht und nachhaltiges, beträchtliches Wachstum ermöglicht.

Mechanische Fertigung und Endmontage auf 1800m2 externe Hallen verlagert

Im zweiten Quartal 2026 verlagert das Unternehmen Teile der mechanischen Fertigung in eine externe Halle, während die Endmontage und Prüfung der Multilevel-Drive-Controller zeitgleich an einem weiteren externen Standort erfolgt. Durch diese Maßnahmen entsteht insgesamt eine Produktionsfläche von 1.800 Quadratmetern, die für die flexible Auftragsabwicklung und termingetreue Abarbeitung von Spitzenaufträgen genutzt wird. Die Auslagerung gewährleistet Kapazitätserweiterung und Effizienzsteigerung im Fertigungsprozess unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards. Mitarbeitende profitieren von stabilisierten Abläufen und Reaktionszeiten.

Firmeneigener Pendelverkehr verbindet Hauptproduktion und ausgelagerte Hallen, sichert Know-how

Ein firmeneigener Pendelverkehr stellt den regelmäßigen Transport von Mitarbeiter und Materialien zwischen der zentralen Hauptproduktion und den externen Fertigungshallen sicher. Durch gezielte Versetzungen werden Fachkräfte dort eingesetzt, wo ihr technisches Know-how benötigt wird, um den reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Parallel erfolgt die Verlagerung von Produktionsanlagen, die durch zusätzliche, präzise abgestimmte Systeme ergänzt werden, sodass etablierte Arbeitsprozesse beibehalten und Produktionsabläufe stabilisiert werden. Diese Maßnahmen tragen zur Optimierung der Effizienz und Qualität.

Übergangserweiterung bis Neubau: Flächenhoheit in Lüneburg bald vollständig zurück

Die temporäre Anmietung zusätzlicher Produktionsflächen dient ausschließlich als Zwischenlösung bis zum geplanten Neubau in Lüneburg. CTO Torsten Blankenburg erklärt, dass nach Fertigstellung der neuen Halle sämtliche Produktions- und Montageaktivitäten wieder zentral zusammengeführt werden. Durch dieses Übergangskonzept kann das Unternehmen flexibel auf die hohe Nachfrage im KI-Sektor reagieren und Ressourcen optimal nutzen. Für das Jahr 2026 prognostiziert Blankenburg eine erneute Steigerung des Umsatzes aufgrund der anhaltenden Investitionen in künstliche Intelligenz weiterhin.

Umsatzsprung 2025: SIEB & MEYER erzielt 122 Millionen Euro

Im Geschäftsjahr 2025 steigerte SIEB und MEYER seinen Umsatz von 55,7 auf 122 Millionen Euro und verdoppelte damit seine Erlöse nahezu. Maßgeblicher Motor dieses Erfolgs waren weltweite Investitionen in KI-Infrastruktur sowie der damit verbundene Bedarf an komplexen Leiterplatten für hochpräzise Anwendungen. Durch die Ausstattung zahlreicher Bohrmaschinen für Leiterplatten mit CNC-Steuerungen von SIEB und MEYER konnte das Unternehmen seine Technologieführerschaft untermauern und sich Wettbewerbsvorteile in einem dynamischen Markt sichern und ausbauen.

Wachsende Nachfrage beflügelt Antriebselektronik dank ausgelagerter Montage und Prüfung

Der Bereich Antriebselektronik der SIEB & MEYER AG verzeichnet eine deutlich steigende Nachfrage nach präzisen Antriebslösungen. Zur Bewältigung erhöhter Stückzahlen wurden Endmontage und finale Prüfung der Multilevel-Drive-Controller an externe Ressourcen vergeben. Diese Auslagerung ermöglicht eine Entlastung der internen Fertigung und garantiert die Einhaltung strenger Qualitätsrichtlinien. Gleichzeitig bleiben Logistik und Kommunikation durch firmeneigene Transportlösungen effizient. So sichert das Unternehmen Wachstumspotenziale, Stabilität und termingerechte Lieferungen. Dabei werden Prozesse kontinuierlich analysiert und optimiert.

Mit der kurzfristigen Erweiterung um 1.800 m2 zusätzlicher Produktionsfläche schafft SIEB & MEYER die notwendige Kapazität, um der wachsenden Nachfrage im KI-Bereich entgegenzukommen. Die strategische Auslagerung von mechanischer Fertigung und Endmontage in gemietete Hallen ermöglicht schnelle Reaktionsfähigkeit. Ein unternehmensinterner Shuttleservice gewährleistet reibungslose Logistik, während gezielte Mitarbeiterverschiebungen und Wissenssicherung die Effizienz und Qualität konstant hochhalten. Bis zum Bezug des geplanten Neubaus profitieren alle Beteiligten von optimierten Abläufen und Kundenzufriedenheit weiter steigern.