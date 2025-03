Integrierte Sicherheitsfunktionen für mehr Schutz und Effizienz in Bearbeitungszentren

Der Drive Controller SD2 von SIEB & MEYER ist eine innovative Lösung für Bearbeitungszentren und Werkzeugmaschinen, um die Sicherheit der Bediener zu gewährleisten. Dank der integrierten Sicherheitsfunktionen SFM und SLOF kann der Stillstand der Bearbeitungsspindeln überwacht und das Drehfeld sicher begrenzt werden, ohne dass zusätzliche Drehgeber erforderlich sind. Dies führt zu einer erhöhten Sicherheit bei gleichzeitig geringeren Kosten und Wartungsaufwand.



Integrierte Sicherheitsfunktionen ermöglichen Personensicherheit und Produktivitätssteigerung

Der Drive Controller SD2 von SIEB & MEYER bietet eine innovative Lösung für Maschinenbauer, um die Personensicherheit und Produktivität zu gewährleisten. Durch die integrierten Sicherheitsfunktionen SFM und SLOF entfällt die Notwendigkeit zusätzlicher Drehzahlgeber an Motoren oder Spindeln. Dadurch wird Platz gespart und das Ausfallrisiko minimiert. Zudem entstehen keine Kosten für Installation, Wartung und Ersatz der Drehzahlgeber, was zu einer effizienten und kostengünstigen Lösung führt.

Der Drive Controller SD2 von SIEB & MEYER bietet TÜV-zertifizierte Sicherheitsfunktionen, die den Einsatz zusätzlicher Drehgeber an den Spindeln überflüssig machen. Die Funktionen SFM und SLOF sind direkt in den Drive Controller integriert, was Platz spart und Kosten für Installation, Wartung und Ersatz reduziert. Dadurch wird die Personensicherheit in Bearbeitungszentren und Werkzeugmaschinen verbessert, ohne die Produktivität zu beeinträchtigen.

Der SFM (Safe Frequency Monitor) überwacht zuverlässig, ob eine Spindel nach dem Anhalten auch tatsächlich stillsteht oder ob eine vordefinierte unkritische Drehzahl unterschritten wurde. Falls dies nicht der Fall ist, bleiben beispielsweise der Zugang zum Maschineninnenraum oder eine Schutztür verriegelt. Dadurch wird sichergestellt, dass kein unerlaubter Zugriff auf die Maschine erfolgen kann und potenzielle Gefahrensituationen vermieden werden.

Die Sicherheitsfunktion SLOF (Safe Limited Output Frequency) ist ein integrierter Bestandteil des Drive Controllers SD2 von SIEB & MEYER. Sie sorgt dafür, dass die Spindel einer Bearbeitungsmaschine nicht über eine vordefinierte kritische Drehzahl hinausläuft. Dies verhindert das Bersten von Werkzeugen durch Überdrehzahl und stellt sicher, dass bestimmte kritische Drehzahlen im Einrichtbetrieb nicht überschritten werden. Bei Überschreitung des Grenzwerts schaltet das System automatisch die Endstufe frei, sodass kein weiteres Drehmoment erzeugt wird und die Spindel kontrolliert zum Stillstand kommt.

Der Lastindikator, der in allen Drive Controllern der Serien SD2x und SD4x integriert ist, ermöglicht eine präzise Überwachung des Werkzeugs. Er analysiert den drehmomentbildenden Strom des Motors und kann dadurch akustische Körperschallsensoren ersetzen. Der Lastindikator erfasst zuverlässig Laständerungen des Motors und ermöglicht somit eine frühzeitige Erkennung von Werkzeugverschleiß oder -bruch.

Die SIEB & MEYER Drive Controller SD2 bieten eine intelligente Lösung für Produktionsenthusiasten, um die Sicherheit und Effizienz ihrer Bearbeitungszentren und Werkzeugmaschinen zu verbessern. Durch die integrierten Sicherheitsfunktionen SFM und SLOF entfällt die Notwendigkeit zusätzlicher Drehgeber, was Platz, Kosten und Wartungsaufwand spart. Der Lastindikator ermöglicht eine präzise Überwachung des Werkzeugs, was eine frühzeitige Erkennung von Verschleiß oder Bruch ermöglicht. SIEB & MEYER setzt damit neue Standards für den Arbeitsschutz in der Produktion.