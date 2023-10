Siemens Energy liefert Elektrolyseure für Wasserstoffprojekt in Frankreich

Die französische Normandie wird in Zusammenarbeit mit Siemens Energy und Air Liquide einen bedeutenden Schritt in Richtung Nachhaltigkeit machen. Durch die Lieferung von 12 Elektrolyseuren mit einer Gesamtkapazität von 200 Megawatt wird die Region in der Lage sein, ab 2026 jährlich 28.000 Tonnen nachhaltigen Wasserstoff zu produzieren. Dieser Wasserstoff kann dazu beitragen, die Industrie und den Mobilitätssektor zu dekarbonisieren und so bis zu 250.000 Tonnen CO2 pro Jahr einzusparen.



Siemens Energy betont Bedeutung von grünem Wasserstoff für die Industrie

Anne-Laure de Chammard, Mitglied des Vorstands von Siemens Energy, hebt die Bedeutung von grünem Wasserstoff für die nachhaltige Dekarbonisierung der Industrie hervor. Sie betont, dass das aktuelle Projekt nur der Anfang sein kann und weitere Großprojekte notwendig sind, um eine nachhaltige Umgestaltung der Industrielandschaft zu erreichen. Um dies zu ermöglichen, ist eine verlässliche Unterstützung der Politik sowie vereinfachte Verfahren zur Förderung und Genehmigung solcher Vorhaben erforderlich.

Siemens Energy liefert Elektrolyseure zur Dekarbonisierung in der Normandie

Die Elektrolyseure von Siemens Energy werden verwendet, um das Industriebecken in der Normandie und den Mobilitätssektor zu dekarbonisieren. Durch die Bereitstellung von kohlenstoffarmem Wasserstoff können jährlich bis zu 250.000 Tonnen CO2 eingespart werden. Das entspricht der Menge an Kohlenstoffdioxid, die 25 Millionen Bäume binden könnten. Dies stellt einen bedeutenden Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen und zur Bekämpfung des Klimawandels dar.

Siemens Energy liefert Elektrolyseure mit PEM-Technologie

Die von Siemens Energy gelieferten Elektrolyseure setzen auf die Protonen-Austauschmembran-Technologie (PEM-Elektrolyse), die dank ihrer geringen Hochlaufzeit und dynamischen Regelbarkeit optimal für den Einsatz mit volatilen erneuerbaren Energien geeignet ist. Zudem zeichnet sie sich durch ihre hohe Energiedichte und den geringen Platz- und Materialbedarf aus, was sie zur idealen Wahl für den schnellen Hochlauf der Wasserstoffindustrie macht.

Siemens Energy beliefert Normand’Hy- Projekt in Frankreich

Das Projekt Normand’Hy ist ein wegweisendes Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen Air Liquide und Siemens Energy im Bereich der grünen Wasserstoffproduktion. Es wird von der neuen Elektrolyseurfertigung von Siemens Energy in Berlin beliefert und setzt auf die innovative PEM-Elektrolyse-Technologie. Diese ermöglicht eine schnelle Hochlaufzeit und dynamische Regelbarkeit, was besonders wichtig ist, um erneuerbare Energien optimal zu nutzen. Die Produktion wird bis 2025 auf mindestens drei Gigawatt pro Jahr gesteigert, um weltweit Wasserstoff-Projekte zu unterstützen.

Grüner Wasserstoff: Nachhaltige Dekarbonisierung von Industrie und Mobilität

Das Projekt in der Normandie ist ein bedeutender Schritt in Richtung nachhaltiger Dekarbonisierung von Industrie und Mobilitätssektor. Die von Siemens Energy gelieferten Elektrolyseure ermöglichen die Herstellung von kohlenstoffarmem Wasserstoff, der jährlich bis zu 250.000 Tonnen CO2 einsparen kann. Dieses Projekt markiert jedoch nur den Anfang, weitere Großprojekte sind dringend erforderlich. Die Politik muss den Aufbau einer europäischen Wasserstoffwirtschaft unterstützen und die Verfahren zur Förderung und Genehmigung solcher Projekte vereinfachen. Siemens Energy wird mit innovativen Technologien und industrieller Serienfertigung dazu beitragen, Wasserstoff-Projekte weltweit zu beliefern und die Industrielandschaft nachhaltig zu transformieren.