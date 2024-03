Siemens Mobility investiert 115 Millionen Euro in Großbritannien

Siemens Mobility gibt bekannt, dass sie 115 Millionen Euro in den Produktionsstandort Großbritannien investieren. Diese Investition stärkt den Standort und unterstreicht den Erfolg des Plans, das Vereinigte Königreich zum besten Ort für Investitionen und Geschäftswachstum zu machen. Der Finanzminister betont, dass diese Investition die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Vernetzung der Eisenbahnen verbessern wird und nachhaltige Möglichkeiten für besser bezahlte Arbeitsplätze und Exporte schafft. Dies zeigt das Engagement von Siemens Mobility, die britische Wirtschaft zu stärken.



Siemens Mobility: Ein Innovationszentrum für Bahntechnologie in Großbritannien

Siemens Mobility ist seit über 100 Jahren ein Innovationszentrum für Bahntechnologie in Großbritannien. Mit modernster digitaler Signaltechnologie und erstklassigen Service-Lösungen hat das Unternehmen einen maßgeblichen Einfluss auf den britischen Schienenverkehr. Jeder vierte Personenzug in Großbritannien stammt von Siemens Mobility, was die hohe Qualität und Zuverlässigkeit der Produkte unterstreicht. Mit einem engagierten Team von 5.500 Mitarbeitern setzt sich Siemens Mobility kontinuierlich dafür ein, erstklassige Verkehrslösungen für das Land bereitzustellen.

Siemens Mobility errichtet hoch effiziente Fabrik in Chippenham

Der neue Standort von Siemens Mobility in Chippenham befindet sich südlich des Langley Parks im SouthPoint Business Park. Die Fabrik wird gemäß den neuesten Standards für eine hoch effiziente Produktion errichtet, während die Büros eine moderne Arbeitsumgebung bieten, die die Zusammenarbeit und Kreativität fördert. Das Interieur wird das Siemens „New Normal“ widerspiegeln und zahlreiche offene und kollaborative Räume, Entspannungsbereiche sowie modernste Technologie umfassen.

Strenge Nachhaltigkeitskriterien bei Bau der Fabrik berücksichtigt

Bei der Planung und dem Bau der Fabrik in Chippenham legt Siemens Mobility großen Wert auf Nachhaltigkeit. Der Bürokomplex wird gemäß dem höchsten BREEAM-Standard „Excellent“ errichtet, was bedeutet, dass strenge Nachhaltigkeitskriterien erfüllt werden. Auch die Produktions- und Lagerbereiche der Fabrik werden nach diesen Kriterien gestaltet. Ein wichtiges Ziel ist es, die Artenvielfalt in der Umgebung der Fabrik um 10% zu steigern. Dazu werden einheimische Pflanzen gepflanzt und Lebensräume für die Tierwelt geschaffen.

Eine lange Geschichte: Die Entwicklung der Siemens Mobility Fabrik in Chippenham seit 1897

Die Siemens Mobility Fabrik in Chippenham kann auf eine lange und bewegte Geschichte zurückblicken, die bis in das Jahr 1897 reicht, als sie von dem Signalhersteller Evans O’Donnell gegründet wurde. Seitdem hat die Fabrik zahlreiche Veränderungen durchlaufen und ist heute Teil eines globalen Netzwerks von Siemens für die Produktion von Signaltechnik. Diese lange Tradition und das umfangreiche Know-how machen die Fabrik zu einem wichtigen Akteur in der Bahnindustrie.

Siemens Mobility investiert in Chippenham und stärkt britische Bahnindustrie

Siemens Mobility setzt seine Investitionen in Großbritannien fort und eröffnet eine neue Fabrik in Chippenham. Die Investition baut auf den bereits getätigten Investitionen in eine hochmoderne Zugfabrik in Goole auf. Mit diesen Investitionen leistet Siemens Mobility einen bedeutenden Beitrag zur Weiterentwicklung der britischen Bahnindustrie. Die Innovationen des Unternehmens haben bereits zu einer verbesserten Sicherheit, gesteigerter Effizienz und erheblichen Kosteneinsparungen geführt.

Investition von Siemens Mobility stärkt Innovation und Nachhaltigkeit

Die Investition von Siemens Mobility in die neue Fabrik in Chippenham unterstreicht das langjährige Engagement des Unternehmens für Innovation, Nachhaltigkeit und den Einsatz modernster Technologie. Die Fabrik wird eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung zukünftiger Projekte von Siemens Mobility im Bereich Bahntechnologie spielen und den steigenden Bedarf an Schieneninfrastruktur sowohl in Großbritannien als auch weltweit erfüllen. Mit dieser Investition setzt Siemens Mobility ein deutliches Zeichen für ihre führende Position in der Branche und ihre kontinuierliche Bereitschaft, die Zukunft des Verkehrswesens zu gestalten.

Siemens Mobility investiert in neue Fabrik und stärkt Standort Großbritannien

Die Investition von Siemens Mobility in die neue Fabrik in Chippenham ist ein großer Gewinn für den Produktionsstandort Großbritannien. Sie schafft nicht nur besser bezahlte Arbeitsplätze, sondern auch Exportmöglichkeiten und trägt zur Weiterentwicklung der britischen Bahnindustrie bei. Darüber hinaus verbessert sie die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Vernetzung der Eisenbahnen, was zu einer effizienteren und nachhaltigeren Verkehrslösung führt.

Die neue Fabrik von Siemens Mobility unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Innovation, Nachhaltigkeit und den Einsatz modernster Technologie. Sie wird nicht nur eine hoch effiziente Produktion ermöglichen, sondern auch eine moderne Arbeitsumgebung bieten. Die Fabrik wird nach strengen Nachhaltigkeitskriterien geplant und gebaut, was einen positiven Beitrag zum Umweltschutz leisten wird. Insgesamt ist die Investition von Siemens Mobility ein großer Gewinn für das Vereinigte Königreich und die globale Schieneninfrastruktur, da sie die Produktionskapazitäten erweitert und den Einsatz umweltfreundlicher Technologien fördert.