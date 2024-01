Siemens und Berlin investieren in neues Stadtviertel

In Berlin-Spandau entsteht ein neues Stadtviertel in Zusammenarbeit zwischen Siemens und dem Land Berlin. Das ambitionierte Bauprojekt umfasst ein 70 Hektar großes Areal, auf dem attraktive Wohn-, Arbeits- und Forschungsgebäude entstehen sollen. Gleichzeitig wird öffentlicher Raum geschaffen, der für alle zugänglich sein wird. Der Baustart für das Projekt ist für das Frühjahr 2024 geplant und das Budget beläuft sich auf 600 Millionen Euro.



Siemensstadt Square: Start des ambitionierten Bauprojekts steht bevor

Derzeit finden am Rohrdamm in Berlin-Spandau die letzten Bauarbeiten statt, um Platz für eines der größten Stadtentwicklungsprojekte der letzten Jahrzehnte im Nordwesten Berlins zu schaffen. Das erste Baufeld wird bereits geräumt und der Bauzaun wurde errichtet. Im Frühjahr 2024 soll dann der Baustart für das ehrgeizige Bauprojekt „Siemensstadt Square“ erfolgen, für das Siemens insgesamt 600 Millionen Euro investiert.

Siemensstadt Square: Wohnungen, Büros und Forschungseinrichtungen vereint

Das „Siemensstadt Square“ Projekt in Berlin-Spandau umfasst neben Wohnungen auch Bürogebäude und Forschungseinrichtungen. In der ersten Phase werden ein 60 Meter hohes Hochhaus und ein Büro-Gebäude mit Atrium (20 Meter) errichtet. Siemens setzt dabei auf den nachhaltigen Baustoff Holz und plant öffentliche Erdgeschosse und Dachterrassen. In späteren Phasen werden insgesamt 2700 Wohnungen gebaut.

Neuer Info-Pavillon präsentiert Verwandlung des Industrieareals

Im neuen Stadtviertel „Siemensstadt Square“ in Berlin-Spandau entsteht neben den Wohn- und Arbeitsgebäuden auch ein öffentlich zugänglicher Info-Pavillon. Dieser Pavillon dient als Präsentationsort für die Verwandlung des historischen Industrieareals. Mit seiner Errichtung wird das bisher nur zur Hälfte bebaute Areal zu einem Ort der Begegnung und Information für die Bewohner und Besucher des Stadtviertels.

Einwände im Beteiligungsprozess haben keine grundlegenden Veränderungen bewirkt

Im Rahmen des offiziellen Beteiligungsprozesses konnten Bürger und Naturschutzvereinigungen 14 Einwände gegen das Projekt „Siemensstadt Square“ vorbringen. Trotzdem hatten diese Einwände keinen Einfluss auf den grundlegenden Bauplan. Der Berliner Senat plant, im Januar den Bebauungsplan für die ersten 2,1 Hektar des Projekts zu verabschieden.

Ein neues Stadtviertel für Berlin-Spandau: Das „Siemensstadt Square“ Projekt

Das „Siemensstadt Square“ Projekt in Berlin-Spandau ist ein ambitioniertes Bauprojekt, das einen neuen Zukunftsort für die Stadt schafft. Es bietet nicht nur attraktiven Wohnraum, sondern auch neue Arbeitsplätze und Forschungsmöglichkeiten. Die Verwendung von nachhaltigem Baustoff Holz und die Schaffung von öffentlichem Raum machen das Projekt zu einer Bereicherung für die gesamte Stadt. Der Baustart im Frühjahr 2024 läutet eine neue Ära für Berlin-Spandau ein.

