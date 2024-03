SIG liefert 3 Milliarden nachhaltige Kartonpackungen an Milchindustrie

SIG hat einen Meilenstein erreicht, indem sie ihre 3-milliardste SIG-Kartonpackung ohne Aluminiumschicht an die europäische Milchindustrie geliefert haben. Diese Verpackungslösungen bieten zahlreiche Vorteile für die Menschen und den Planeten, indem sie den CO2-Fußabdruck der aseptischen SIG-Kartonpackungen reduzieren und ihre Recyclingfähigkeit erhöhen.



SIG liefert 3-milliardste aluminiumfreie Kartonpackung an europäische Milchindustrie

SIG hat einen bedeutenden Fortschritt in der Entwicklung von nachhaltigen Verpackungslösungen erreicht. Die 3-milliardste SIG-Kartonpackung ohne Aluminiumschicht wurde erfolgreich an die europäische Milchindustrie geliefert. Diese umweltfreundlichen Verpackungen bieten zahlreiche Vorteile, indem sie den CO2-Fußabdruck reduzieren und die Recyclingfähigkeit erhöhen. SIG setzt damit neue Maßstäbe für die Branche und trägt aktiv zur Verbesserung der Nachhaltigkeit in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie bei.

SIG setzt neue Maßstäbe für nachhaltige Verpackungslösungen

SIG hat seine Verpackungslösungen weiterentwickelt, um einen positiven Beitrag für die Umwelt zu leisten. Die neuen Verpackungen ohne Aluminiumschicht reduzieren den CO2-Fußabdruck und sind vollständig recycelbar. Dies wurde durch eine Vereinfachung der Materialstruktur und eine Erhöhung des Papieranteils erreicht. SIG setzt sich dafür ein, dass die Verpackungen mehr leisten, als sie in Anspruch nehmen, und trägt somit zu einer nachhaltigen Zukunft bei.

Europäische Milchindustrie setzt auf nachhaltige SIG-Kartonpackungen ohne Aluminiumschicht

Die europäische Milchindustrie hat bereits drei Milliarden SIG-Kartonpackungen ohne Aluminiumschicht erworben. Diese Verpackungslösungen, wie SIG Terra Alu-free und SIG Terra Alu-free + Forest-based Polymers, setzen einen Maßstab für besonders nachhaltige Verpackungslösungen und sind ein großer Schritt nach vorn für die Milchwirtschaft. Die steigende Nachfrage der Verbraucher nach nachhaltigen und praktischen Verpackungsoptionen treibt Lebensmittel- und Getränkehersteller dazu an, noch nachhaltigere Verpackungslösungen zu nutzen, die Teil des Produktlebenszyklus sind. Die Verwendung von Verpackungen ohne Aluminiumschicht trägt zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks bei und erhöht die Recyclingfähigkeit der Verpackungen.

SIG erreicht wichtigen Meilenstein: 3 Milliarden Kartonpackungen ohne Aluminiumschicht

SIG arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um nachhaltige Verpackungslösungen zu entwickeln, die den ökologischen Fußabdruck ihrer Produkte weiter minimieren. Die Lieferung der 3-milliardsten Kartonpackung ohne Aluminiumschicht an die europäische Milchwirtschaft ist ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg von SIG, die Verwendung von Aluminium in ihren Verpackungen zu beenden. Diese Verpackungslösungen sind genau auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten und tragen dazu bei, den Planeten zu schützen.

SIG-Verpackungen: Spitzenreiter bei nachhaltiger Verpackung mit geringem CO2-Fußabdruck

SIG-Kartonpackungen zeichnen sich durch ihren geringen CO2-Fußabdruck im Vergleich zu anderen Verpackungslösungen aus. Dank des Einsatzes von erneuerbaren Materialien aus der Forstwirtschaft und eines leichten Designs, welches Platz spart, sind sie besonders nachhaltig. Zudem können die Verpackungen vollständig recycelt werden und werden mit 100 % erneuerbarem Strom hergestellt. Damit setzt SIG neue Maßstäbe für umweltfreundliche Verpackungslösungen.

SIG hat mit SIG Terra Alu-free und SIG Terra Alu-free + Forest-based Polymers Verpackungsmaterialien entwickelt, die den CO2-Fußabdruck drastisch reduzieren. SIG Terra Alu-free verringert den Fußabdruck um 23 % im Vergleich zu herkömmlichen SIG-Kartonpackungen, während SIG Terra Alu-free + Forest-based Polymers sogar einen um 63 % geringeren Fußabdruck aufweist. Zusätzlich plant SIG, bis 2030 ein aseptisches Verpackungsmaterial mit vollem Barriereschutz einzuführen, das einen Papieranteil von mindestens 90 % hat.

Nachhaltige Verpackungslösungen: SIG setzt neue Maßstäbe in der Branche

Die innovativen Verpackungslösungen von SIG ohne Aluminiumschicht bieten der Milchwirtschaft und der Umwelt zahlreiche Vorteile. Durch die Erweiterung des Sortiments an nachhaltigen Verpackungsmaterialien und die kontinuierliche Reduzierung des CO2-Fußabdrucks setzt SIG neue Standards in der Branche. Die Kunden können ihre Produkte auf bereits vorhandenen SIG-Füllmaschinen abfüllen, ohne zusätzliche Kosten für Investitionen. SIG engagiert sich weiterhin dafür, den Einsatz von Aluminium in Verpackungen zu beenden und die Nachhaltigkeit in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie voranzutreiben.