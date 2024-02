SigmaNEST 24: Werkstatt-Software für höhere Produktivität und Integration

Die Version 24 der SigmaNEST Software-Suite bietet produzierenden Betrieben die Möglichkeit, ihre Produktivität in der Werkstatt deutlich zu steigern. Die neue Software zeichnet sich durch ihre einfache und intuitive Bedienung aus. Der SigmaNEST 24 Connected Shop unterstützt die Anwender durch eine tiefere Integration der Software, eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine zuverlässige Ausgabe an der Maschine. Dadurch wird die Kommunikation zwischen den verschiedenen Abteilungen des Betriebs verbessert und Benutzerfehler vermieden.



Effizientere Kommunikation und Workflow-Optimierung durch tiefere Software-Integration

Die Version 24 von SigmaNEST ermöglicht eine nahtlose Integration der Software, um den Arbeitsablauf im Connected Shop zu optimieren. Durch den Austausch von Angebots- und Auftragsdaten, Artikelinformationen und Materialbeständen über die gesamte Plattform und mit dem ERP-System wird die Kommunikation zwischen den verschiedenen Abteilungen des Unternehmens verbessert. Dies reduziert die Gefahr von Benutzerfehlern bei manueller Dateneingabe und sorgt für effizientere Arbeitsprozesse.

Effizientes User Interface für vorhersehbare und hochwertige Ergebnisse

Das neue User Interface von SigmaNEST 24 bietet den NC-Programmierern zahlreiche Vorteile. Durch den erweiterten Task Dialog erhalten sie einen besseren Überblick über ihre Projekte und können mehrere Aufgaben gleichzeitig bearbeiten. Beta-Anwender berichten von einer deutlich beschleunigten Programmierung, da das neue Task Fenster es ermöglicht, Jobs schneller zu erstellen und zu laden. Dank dieser Verbesserungen können vorhersehbare und hochwertige Ergebnisse an der Maschine und in der Werkstatt erzielt werden.

SigmaNEST Version 24 ermöglicht präzise Ergebnisse durch starke CAD/CAM-Werkzeuge

Die Version 24 von SigmaNEST bietet eine verbesserte CAD/CAM-Funktionalität, die den Programmierern dabei hilft, präzise Ergebnisse in der Werkstatt zu erzielen. Die Software ermöglicht es den Benutzern, die Profilfolge für jedes zu schneidende Teil anzupassen, was zu einer Reduzierung des Programmieraufwands und zu zuverlässigen Schneidergebnissen führt. Diese leistungsstarken Werkzeuge ermöglichen es den Benutzern, vorhersehbare und hochwertige Ergebnisse an der Maschine zu erzielen.

Die HD SuperNest-Engine wurde verbessert, um die Erkennung von Stanzwerkzeugen für die automatische Verschachtelung und Werkzeugbestückung in Stanz- und Stanz-Kombi-Bearbeitungen zu ermöglichen. Durch diese Erweiterung wird die Blechstabilität verbessert, was zu einer höheren Qualität der Teile und einer gesteigerten Maschinenbetriebszeit führt. Dadurch können produzierende Betriebe eine höhere Ausbeute an Teilen erzielen und ihre Produktivität steigern.

SigmaNEST 24: Mehr Vorteile für produktive Betriebe durch tiefere Integration und effektives User Interface

Die Version 24 der SigmaNEST Software-Suite revolutioniert die Arbeitsweise produzierender Betriebe. Durch die tiefere Integration der Software werden Kommunikation und Workflow im Connected Shop optimiert. Das effektivere User Interface steigert die Produktivität der Programmierer und ermöglicht eine schnellere und präzisere Programmierung. Zusätzlich bieten die stärkeren CAD/CAM-Werkzeuge vorhersehbare und hochwertige Ergebnisse an Maschine und in der Werkstatt. SigmaNEST 24 liefert somit eine intelligente Fertigungslösung, die den Betrieben einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschafft.