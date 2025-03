Die Serie ZKJ von SMC ist eine innovative Lösung für komplexe Transfer- und Pick-and-Place-Anwendungen. Sie bietet eine flexible und energieeffiziente Lösung für die Herausforderungen, die mit Werkstücken mit unterschiedlichen Oberflächen einhergehen. Durch die Erweiterung um eine Vielzahl an Kommunikationsprotokollen ermöglicht die Serie ZKJ eine umfassende Kommunikation und Kontrolle im Umfeld der Industrie 4.0. Mit hoher Prozesssicherheit und Energieeffizienz ist die Serie ZKJ eine wertvolle Ergänzung für verschiedene Industriezweige.



Effiziente Maschinensteuerung durch integriertes System mit vielen Anschlussmöglichkeiten

Die Serie ZKJ von SMC vereint bis zu 16 Ejektoren und 5-Wege-Magnetventile in einem einzigen Verteiler. Dieses integrierte System ermöglicht eine einfache Konstruktion und Steuerung von Maschinen. Durch die Kombination verschiedener Werkzeuge werden Zeit und Kosten bei der Verkabelung und Verschlauchung eingespart.

Schutzart IP65: Serie ZKJ ideal für Industriezweige

Die Serie ZKJ zeichnet sich durch ihre hohe Schutzart IP65 aus, was bedeutet, dass sie zuverlässig vor Staub und Strahlwasser geschützt ist. Dadurch ist sie optimal für den Einsatz in verschiedenen Industriezweigen geeignet. Ein weiteres Highlight ist die Energiesparfunktion, die den Luftverbrauch der Vakuumeinheit um bis zu 92 Prozent reduziert. Dadurch ergeben sich beträchtliche Einsparungen in Bezug auf Betriebskosten, Energieverbrauch und Wartungsaufwand.

Serie ZKJ: Kompatibel mit verschiedenen Feldbusprotokollen für Industrie 4.0

Die Serie ZKJ von SMC bietet eine breite Kompatibilität mit verschiedenen Feldbusprotokollen wie PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP und IO-Link. Durch diese Kompatibilität ermöglicht sie eine fortschrittliche Kommunikation für eine ganzheitliche (Fern-)Steuerung und Diagnose im Kontext der Industrie 4.0. Anwender haben die Möglichkeit, den Vakuumdruck, die Druckwerte der einzelnen Ejektoren, die Saugleistung sowie die Energiesparfunktion aus der Ferne zu überwachen. Dadurch wird die Steuerung und Kontrolle von Anwendungen verbessert und beschleunigt.

Platzsparende Lösung für komplexe Maschinensteuerung mit bis zu 16 Stationen

Die Serie ZKJ von SMC zeichnet sich durch ihre flexible Konfiguration aus, die Platz für bis zu 16 Stationen auf einer Einheit bietet. Dadurch wird der Aufwand für Verkabelung und Verschlauchung erheblich minimiert. Zusätzlich ermöglicht die zentrale Ansteuerung mehrerer Ventile und Ejektoren eine Reduzierung des Platzbedarfs und des Gewichts. Ein weiteres Highlight der Serie ist das druck- und stromlos offene Versorgungsventil, das das Vakuumniveau aufrechterhält und somit die Sicherheit der Werkstücke gewährleistet.

Serie ZKJ von SMC: Die ideale Lösung für komplexe Anwendungen

