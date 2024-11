Zuverlässige Steuerung von Druckluft in verschiedenen Branchen – Serie ASG von SMC

Die ASG-Serie von SMC ist eine zuverlässige Lösung für die präzise Steuerung von Druckluft in verschiedenen Branchen. Diese Drosselrückschlagventile sind besonders robust und können unter extremen Bedingungen wie hohen Temperaturen oder Spritzwasser zuverlässig arbeiten. Das Gehäuse aus rostfreiem Stahl und die FKM-Dichtungen gewährleisten eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse. Mit NSF H1-Schmierfett sind sie auch für den Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie geeignet. Die Serie ASG bietet zudem eine Vielzahl von Montagemöglichkeiten und Schlauchdurchmessern für den Anschluss.



ASG Serie: Robuste Drosselrückschlagventile für anspruchsvolle Umgebungen

Die Serie ASG zeichnet sich durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse aus. Das Gehäuse, das hauptsächlich aus rostfreiem Stahl 316 besteht, bietet verbesserte Korrosionsbeständigkeit, insbesondere gegen Spritzwasser. Mit einer maximalen Betriebstemperatur von 150 °C kann das Drosselrückschlagventil auch in Umgebungen eingesetzt werden, in denen Kupfer oder Zink nicht erlaubt sind. Die FKM-Dichtungen gewährleisten eine zuverlässige Abdichtung. Dank des NSF H1-Schmierfetts ist die Serie ASG auch sicher für den Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie.

ASG-Serie: Flexible Montageoptionen und verschiedene Schlauchdurchmesser für optimale Anpassungsfähigkeit

Das Drosselrückschlagventil der Serie ASG bietet eine flexible Lösung für die präzise Steuerung von Druckluft in verschiedenen Anwendungsbereichen. Es ist in verschiedenen Standardgrößen erhältlich und kann sowohl direkt montiert als auch mit L-Befestigungselementen verwendet werden. Die L-Befestigungselemente bestehen aus rostfreiem Stahl 304 und können zusammen mit Schrauben für eine Mehrfachanschlussplatte bestellt werden. Mit einem maximalen Betriebsdruck von 1 MPa und einer Umgebungstemperatur von 0 bis 150 °C ist das Ventil für anspruchsvolle Anwendungen geeignet. Es ermöglicht die Verwendung verschiedener Schläuche mit unterschiedlichen Materialien und Außendurchmessern.

Robuste Drosselrückschlagventile für präzise Druckluftsteuerung in verschiedenen Branchen

