Neue pneumatische Volumenstromverstärker-Serie ZHV für energieeffiziente Ausblas- und Vakuumanwendungen

Die neue Serie ZHV von SMC stellt eine effiziente Lösung für Ausblas- und Vakuumanwendungen dar. Im Gegensatz zu wartungsintensiven und energiehungrigen elektrischen Kompressoren bietet der pneumatische Volumenstromverstärker der Serie ZHV eine praktisch wartungsfreie Alternative. Mit dem Coanda-Effekt kann der Durchfluss beim Ansaugen um das 3-Fache und beim Ausblasen um das 4-Fache verstärkt werden. Die Serie ZHV ermöglicht einen hohen Durchfluss bei geringem Luftverbrauch und ist flexibel einstellbar.



Effiziente Lösung für Ausblas- und Vakuumanwendungen mit hohem Durchfluss

Der pneumatische Volumenstromverstärker der Serie ZHV bietet eine flexible Lösung für Ausblas- und Vakuumanwendungen. Je nach Ausrichtung kann er entweder als Ausblasimpuls- oder Vakuumeinheit eingesetzt werden. Durch das einfache Drehen der Düse und den Coanda-Effekt wird der Durchfluss beim Ansaugen um das 3-Fache und beim Ausblasen um das 4-Fache verstärkt. Dadurch eignet sich der Volumenstromverstärker ideal zum Wegblasen von Wassertropfen, Absaugen von Kunststoffpartikeln und Förderbetrieb von Pellets.

Energiesparende Lösung für Ausblas- und Vakuumanwendungen: Serie ZHV

Die Serie ZHV bietet eine breite Auswahl, da sie in vier Varianten erhältlich ist und sowohl als Ausblasimpuls- als auch als Vakuumeinheit eingesetzt werden kann. Mit einer Ansaugleistung zwischen 520 und 5270 l/min und einer Ausblasleistung zwischen 670 und 6820 l/min erfüllt der Volumenstromverstärker verschiedene Anforderungen. Trotz des hohen Durchflusses verbraucht die Serie ZHV nur zwischen 180 und 1330 l/min Luft, was zu erheblichen Einsparungen bei den Druckluftkosten führt und die Energieeffizienz verbessert.

Flexibel anpassbarer Durchfluss durch verstellbare Düsenposition des Volumenstromverstärkers

Die Düsenposition des Volumenstromverstärkers der Serie ZHV von SMC kann einfach von den Anwendern angepasst werden, um den Durchfluss flexibel an die individuellen Anforderungen anzupassen. Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn wird der Durchfluss erhöht und das Vakuum verstärkt. Bei Drehung im Uhrzeigersinn wird der Effekt umgekehrt. Der großzügige Durchgangsdurchmesser von 13 bis 42 mm ermöglicht zudem das problemlose Absaugen von Spänen und anderen Partikeln.

Platzsparend und leicht: Optimiertes Profil der Serie ZHV

Durch den Einsatz des Druckgussverfahrens konnte das Profil der Serie ZHV optimiert werden. Dies führt zu einer Reduzierung des Innenvolumens um bis zu 50 Prozent und einer Gewichtsverringerung um bis zu 50 Prozent. Dadurch sparen Anwender wertvollen Platz und profitieren von einem reduzierten Trägheitsmoment, was eine höhere Genauigkeit bei beweglichen Anwendungen ermöglicht. Zusätzlich zeichnet sich die Serie ZHV durch ihre praktisch wartungsfreie Funktionalität im Vergleich zu elektrischen Kompressoren aus, da kein Motor regelmäßige Wartung benötigt. Dies spart Zeit, Kosten und wirkt sich positiv auf die CO2-Bilanz aus.

Flexible Montage und vielseitige Anschlussgewindearten für Serie ZHV

Die Serie ZHV zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit aus. Sie bietet verschiedene Anschlussgewindearten und ein zusätzliches Befestigungselement, was die Montage in verschiedenen Anwendungsfällen erleichtert. Darüber hinaus ermöglicht sie den Anschluss eines Staubbeutels mit einer Filterfeinheit von 10 µm. Auch die Kompatibilität mit der Vorgängerserie ZH-X185 ist ein großer Vorteil, da sie problemlos ausgetauscht und schnell in bereits bestehende Systeme integriert werden kann. Die Serie ZHV erfüllt somit alle Anforderungen für energie- und leistungseffiziente Maschinenupdates.

