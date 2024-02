Erfolgreiche Intralogistik-Lösung stärkt SMS medipool im Healthcare-Sektor

Eine optimierte Intralogistik ist von großer Bedeutung für den Erfolg von Unternehmen im hart umkämpften Healthcare-Sektor. Auch der Medizintechnik-Distributor SMS medipool hat erkannt, dass eine effiziente Intralogistik entscheidend ist, um sich am Markt behaupten zu können. In Zusammenarbeit mit der SEP Logistik AG und der H.G.L.(R) GmbH konnte SMS medipool eine zukunfts- und wettbewerbsfähige Lösung implementieren, die das Unternehmen dabei unterstützt, effektive Prozesse zu etablieren und den Kunden hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten.



Erfolgreiches Einsatz innovativer Lösungen zur Bewältigung von Herausforderungen

SMS medipool ist ein Distributor von Medtech-Produkten und Verbrauchsgütern im Gesundheitswesen. Das Unternehmen steht täglich vor den Herausforderungen des Preisdrucks und des Konkurrenzkampfs. Gleichzeitig unterliegt es spezifischen Vorschriften und Regularien im Zusammenhang mit der Krankenhauslogistik. Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, setzt SMS medipool seit 2021 innovative Lösungen ein, um effiziente Prozesse zu gewährleisten und seinen Kunden qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten.

Effiziente Prozesse in der Medizintechnik: Software-Lösung deckt Vorschriften ab

Die Implementierung einer speziellen Software-Lösung ermöglicht es SMS medipool, effiziente und effektive Prozesse in der Medizintechnik und im Gesundheitswesen durchzuführen. Diese Lösung deckt zuverlässig die spezifischen Vorschriften für die Krankenhauslogistik ab und wurde erfolgreich am Hauptstandort in Reichertshofen umgesetzt. Das Projekt war von Anfang an darauf ausgerichtet, auch auf weitere Standorte ausgerollt zu werden. Neben der Konzeptionierung der Prozessabläufe beinhaltete der Auftrag auch die Beschaffung und Bereitstellung der benötigten Hardware sowie die umfassende Implementierung der Gesamtlösung im laufenden Betrieb.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit für maßgeschneiderte Lösung bei SMS medipool

Durch die langjährige Erfahrung und Unterstützung der H.G.L.(R) GmbH als Auto-ID Hardware-Partner konnte die SEP Logistik AG den gesamten Projektumfang für SMS medipool abdecken. Gemeinsam haben sie eine maßgeschneiderte Lösung entwickelt, die den spezifischen Anforderungen des Kunden entspricht. In enger Zusammenarbeit wurden die Hardware-Anforderungen besprochen und eine Auswahl geeigneter Geräte zur mobilen Datenerfassung getroffen. Diese Partnerschaft ermöglichte eine effiziente und zuverlässige Umsetzung des Projekts.

Im Rahmen eines Workshops konnten die Kunden und Mitarbeiter von SMS medipool die verschiedenen Geräte genau analysieren und diejenigen auswählen, die den größten praktischen Nutzen und langfristigen Wert bieten. Das gesamte Equipment wurde von einem einzigen Anbieter geliefert, zu einem günstigen Preis-Leistungsverhältnis und pünktlich wie vereinbart.

Schnelle und reibungslose Inbetriebnahme der Kommissionier-Lösung für SMS medipool

Die Inbetriebnahme der Kommissionier-Lösung mit über 30 Geräten verlief dank der Vorortbetreuung durch erfahrene Mitarbeiter der H.G.L.(R) GmbH und der SEP Logistik AG äußerst effizient. Durch ihre professionelle Unterstützung konnten etwaige Änderungsanforderungen an die Software problemlos umgesetzt werden, ohne den geplanten Zeit- und Kostenrahmen zu überschreiten. Die Lösung hat sich bei SMS medipool über einen langen Zeitraum bewährt und nachhaltig zu einer Verbesserung der Lagerlogistik-Prozesse beigetragen.

SMS medipool expandiert mit Unterstützung von SEP Logistik AG und H.G.L.(R) GmbH

SMS medipool, ein führender Medizintechnik-Distributor, verfolgt derzeit einen Expansionskurs in ganz Deutschland. Dabei setzt das Unternehmen auf die langjährige Erfahrung der renommierten Logistikpartner SEP Logistik AG und H.G.L.(R) GmbH. Bereits erfolgreich in Betrieb genommen wurde ein Standort bei Leipzig, der mit einer umfangreichen Hard- und Software-Ausstattung ausgestattet ist. Für das Jahr 2024 sind weitere Standorte im Frankfurter Raum und in Dortmund geplant, um das Wachstum weiter voranzutreiben.

Erfahren Sie auf der Fachmesse LogiMAT 2024 mehr über die erfolgreiche Anwendung von SMS medipool

Besuchen Sie die Fachmesse LogiMAT in Stuttgart vom 19. bis 21.03.2024 und erleben Sie die individuelle Anwendung von SMS medipool. Die SEP Logistik AG und die H.G.L.(R) GmbH präsentieren ihre Lösungen in Halle 8, Stand C53. Erfahren Sie aus erster Hand, wie die Erfahrungen und Erfolge von SMS medipool auch in Ihrem Unternehmen umgesetzt werden können.

Erfolgreiche Intralogistik-Lösung stärkt SMS medipool im Healthcare-Sektor

Die erfolgreiche Implementierung der Intralogistik-Lösung von SEP Logistik AG und H.G.L.(R) GmbH hat dazu beigetragen, dass sich SMS medipool im hart umkämpften Healthcare-Sektor behaupten kann. Durch die Optimierung der Prozesse wurde die Lagerlogistik nachhaltig verbessert, was es dem Unternehmen ermöglicht, seinen Kunden Produkte und Dienstleistungen effizienter anzubieten. Die Lösung hat sich als wertvoller Beitrag zum Erfolg von SMS medipool erwiesen.

Die erfolgreiche Einführung der Lösung wurde durch die enge Zusammenarbeit und das umfangreiche Fachwissen der beiden Unternehmen ermöglicht. Dadurch konnte SMS medipool einen reibungslosen Start und eine langfristige Nutzung der Lösung gewährleisten. Mit dem geplanten Ausbau auf weitere Standorte ist das Unternehmen optimal positioniert, um auch zukünftig erfolgreich zu expandieren. Die umfangreiche Intralogistik-Kompetenz der SEP Logistik AG und der H.G.L.(R) GmbH ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg von SMS medipool im Healthcare-Sektor.