SMS group integriert 5G-Anwendungen für metallurgische Industrie

Am Standort Hilchenbach im Siegerland entsteht ein privates 5G-Campusnetz der SMS group, das speziell für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in der metallurgischen Industrie entwickelt wird. Durch den Einsatz des 5G-Standards ermöglicht das Unternehmen eine Datenübertragung, die bis zu zehnmal schneller ist als herkömmliche LTE-Netze. Diese verbesserte Geschwindigkeit eröffnet neue Möglichkeiten für sichere und flexible Echtzeitanwendungen in der Produktion und trägt gleichzeitig zur Energieeinsparung und Emissionsreduktion bei.



SMS group nutzt privates 5G-Netz für Entwicklung von Metallurgie-Anwendungen

Das private 5G-Netzwerk von SMS fungiert als Grundlage für die Erstellung verschiedener Testumgebungen, um 5G-Anwendungsfälle praktisch umzusetzen. Dabei werden Anwendungen aus den Bereichen Mobilität, Industrial Internet of Things (IIoT) und Lone Worker-Applikationen in das Netzwerk integriert und umfassend getestet. Das Hauptziel besteht darin, diese Anwendungen für Kunden in der metallurgischen Industrie weiterzuentwickeln und zu optimieren, um ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern.

Dank der engen Kooperation mit Ericsson und Mugler konnte die SMS group bereits vier Wochen nach Beginn des Projekts das private 5G-Netzwerk erfolgreich in Betrieb nehmen. Durch den Einsatz der Ericsson Private 5G Technologie (EP5G) werden Daten in Echtzeit auf globaler Ebene bereitgestellt und verarbeitet, was eine effiziente und sichere Kommunikation ermöglicht.

Das private 5G-Netzwerk von SMS group geht über eine einfache Testumgebung hinaus und dient als Plattform zur Umsetzung von Erkenntnissen aus verschiedenen geförderten Forschungsprojekten. Projekte wie 5G-Furios des Landes Nordrhein-Westfalen, Horizon 2020 und Zero-SWARM der Europäischen Union sowie das CLOUD56-Forschungsprojekt des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) ermöglichen eine umfassende Evaluierung fortschrittlicher Digitalisierungstechnologien in der Stahlindustrie.

Stefan Richter von Mugler SE betont die Vorteile der Partnerschaft mit SMS group und Ericsson für die Digitalisierung der Industrie. Durch die Nutzung der 5G-Technologie und des Fachwissens der SMS group können neue Lösungen entwickelt werden, die den Einsatz von Technologie in der Industrie verbessern. Diese Partnerschaft ermöglicht es, den Footprint der SMS group in der Stahlindustrie zu nutzen und neue Möglichkeiten zu schaffen.

Jens Petri, Head of Technologies and Partnerships bei SMS digital, hebt die Einführung einer Sensorlösung für Produktionsunternehmen hervor, die leicht skalierbar und integrierbar ist. Dank der Nutzung von 5G-Konnektivität ermöglicht diese Lösung die Übertragung und Verarbeitung von Daten in Echtzeit, um wertvolle Erkenntnisse über den Produktionsprozess zu gewinnen. Die Entwicklung und Tests fanden am Standort Hilchenbach statt und zeigen die Stärken von SMS group in den Bereichen Physik, Sensorik, OT und IT.

Die SMS Group ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich des Maschinen- und Anlagenbaus für die Metallindustrie. Mit einer beeindruckenden Unternehmensgeschichte von über 150 Jahren und einem starken Fokus auf digitale Innovationen ist die SMS Group ein wichtiger Akteur in der Branche. Das Unternehmen legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und ressourcenschonende Praktiken, um eine kohlenstoffneutrale und nachhaltige Metallindustrie zu ermöglichen. Als Global Player trägt die SMS Group Verantwortung für ihre zahlreichen Mitarbeiter weltweit.

