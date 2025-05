SOCOMEC bringt neue DELPHYS XM USV-Reihe auf den Markt

Die neue DELPHYS XM USV-Reihe von SOCOMEC wird im Mai auf den Markt gebracht. Diese Reihe umfasst fünf Modelle mit Leistungen von 300 bis 800 kVA/kW. Die Besonderheiten dieser Modelle sind ihre hohe Leistungsdichte, Energieeffizienz und modulare Architektur. Die Systeme bestehen aus 100-kW-Modulen, die während des laufenden Betriebs ausgetauscht werden können, was die Wartungszeit erheblich reduziert. Im Smart Conversion Mode erreichen die Anlagen einen Wirkungsgrad von bis zu 99 % und im Doppelwandlerbetrieb 97,1%. Bei einer Last von weniger als 40 Prozent schalten die Systeme automatisch in den Energy Saver Mode um. Die einzelnen Module arbeiten dann abwechselnd, um den Wirkungsgrad im Teillastbereich zu maximieren.



Markt für Colocation-Rechenzentren verdoppelt sich bis 2033

Die steigende Nachfrage nach Colocation-Rechenzentren führt zu Platzbeschränkungen und Grundstücksknappheit. Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, bietet SOCOMEC mit der DELPHYS XM eine kompakte Lösung mit hoher Leistungsdichte. Mit einem Branchenrekord von bis zu 800 kV/kW auf nur 0,8 m² Grundfläche ermöglichen diese Anlagen eine erhebliche Reduzierung des Platzbedarfs, des Kühlbedarfs, des Energieverbrauchs und der CO?-Emissionen. Durch den Betrieb im Smart Conversion Mode können sie jährlich bis zu 42 Tonnen CO? einsparen.

Moderne digitale Dienstleistungen und benutzerfreundliche Schnittstelle bei DELPHYS XM USV-Anlagen

Die DELPHYS XM USV-Anlagen von SOCOMEC sind mit einer breiten Palette moderner digitaler Dienstleistungen ausgestattet, darunter Live-Monitoring, Ferndiagnose und Fehlerbehebung. Diese Funktionen ermöglichen es den Betreibern, den Zustand ihrer Anlagen in Echtzeit zu überwachen und potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Darüber hinaus verfügen die Anlagen über eine benutzerfreundliche 10″ HMI-Schnittstelle, die eine intuitive Bedienung ermöglicht, sowie einen vollständigen Frontzugang, der Wartungsarbeiten erleichtert.

SOCOMEC präsentiert neue USV-Anlagen auf Data Centre World

SOCOMEC stellt seine neuesten USV-Anlagen am 4. und 5. Juni auf der Fachmesse Data Centre World in Frankfurt vor. Besucher können das Unternehmen am Stand K140 auf dem Messegelände besuchen und sich über die neuesten Entwicklungen im Bereich der USV-Technologie informieren. Journalisten haben außerdem die Möglichkeit, individuelle Einzelgespräche mit den Experten von SOCOMEC zu führen und exklusive Einblicke in die Innovationen des Unternehmens zu erhalten.

Neue DELPHYS XM USV-Reihe von SOCOMEC revolutioniert Data Center

