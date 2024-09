Nachhaltige Verpackungslösungen: Großladungsträger aus Biokunststoff und Ocean Plastic

Söhner Kunststofftechnik setzt auf Nachhaltigkeit und Effizienz bei seinem Messeauftritt auf der Fachpack 2024. Das Unternehmen präsentiert innovative Verpackungslösungen wie Großladungsträger aus umweltfreundlichem Bio- und Meereskunststoff. Durch die Verwendung von ausrangierten Fischernetzen als Material für den Meereskunststoff trägt das Unternehmen aktiv zur Reduzierung von Meeresabfall bei. Zusätzlich stellt Söhner klappbare Stapelboxen aus Hohlkammerplatten vor, die eine platzsparende Lagerhaltung ermöglichen. Mit den neuentwickelten Ladungsträgern wird außerdem ein optimierter Materialfluss erreicht.



Nachhaltige Verpackungslösungen: Biokunststoff und Meeresplastik auf Fachpack 2024

Die Weiterentwicklungen der GLT-Serie MegaPack, präsentiert von Söhner auf der Fachpack, bieten Faltbehälter, die ideal für Mehrwegkreisläufe in Industrie und Handel geeignet sind. Ein besonderes Highlight ist die Möglichkeit, Palette, Deckel und Faltring (abhängig vom Behältertyp) auf Kundenwunsch aus Biokunststoff und Ocean Plastic herzustellen. Der Meereskunststoff wird aus ausrangierten Fischernetzen gewonnen, während der biobasierte Kunststoff aus zuckerreichen Pflanzen wie Zuckerrohr hergestellt wird. Diese Materialien tragen zur Abfallvermeidung und CO2-Reduktion bei und fördern somit Nachhaltigkeit und Klimaschutz.

Individuelle Stapelboxen aus leichtem Material für flexible Lagerhaltung

Die individuellen Stapelboxen von Söhner Kunststofftechnik bieten eine innovative Alternative zu herkömmlichen Stapelbehältern. Hergestellt aus leichten Polypropylen-Hohlkammerplatten, können diese Boxen in nahezu jeder gewünschten Größe und in kleinen Stückzahlen produziert werden. Dadurch sind auch Maße abseits des Standards möglich. Die Stapelboxen sind in zwei Ausführungen erhältlich: starr und klappbar. Durch den Klappmechanismus kann das Volumen um etwa zwei Drittel reduziert werden, was zu einer effizienten Lagerhaltung und Rückführung von Leergut führt.

Effizienter Materialfluss durch thermogeformte Ladungsträger: Praktische Lösungen für Kundenprozesse

Söhner Kunststofftechnik präsentiert innovative Lösungen für einen effizienten Materialfluss im Unternehmen. Mit Hilfe von thermogeformten Ladungsträgern werden zwei neue Produkte vorgestellt: ein Behälter im Europalettenmaß mit einem Gefacheeinsatz für die manuelle Handhabung von Platinen und eine Ladeeinheit mit stapelfähigen Trays für das automatisierte Handling von Lüftungskomponenten. Beide Lösungen sind individuell an Kundenprozesse angepasst und ermöglichen eine verbesserte Bereitstellung und Weiterverarbeitung der Bauteile.

Nachhaltige Logistiklösungen: Effizienz und Umweltschutz vereint auf der Fachpack 2024

Söhner Kunststofftechnik präsentiert auf der Fachpack 2024 eine breite Palette innovativer Logistiklösungen, die auf Nachhaltigkeit und Effizienz ausgerichtet sind. Mit ihren Großladungsträgern aus Biokunststoff und Ocean Plastic bietet das Unternehmen eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Verpackungsmaterialien. Die klappbaren Stapelboxen ermöglichen eine platzsparende Lagerhaltung und eine effiziente Leergutrückführung. Die thermogeformten Ladungsträger optimieren den internen Materialfluss und verbessern die Bereitstellung und Weiterverarbeitung von Bauteilen. Diese Lösungen helfen Unternehmen, ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und ihre Logistikprozesse zu optimieren.