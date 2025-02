Soehnle Industrial Solutions: Automatisierte Gewichtsübertragung und Schnittstellenintegration für die Industrie

Die neuesten Innovationen von Soehnle Industrial Solutions im Bereich der Wägebrücken und Terminals wurden auf der LogiMAT 2025 vorgestellt. Diese Innovationen bieten Unternehmen, insbesondere kleinen und mittelständischen Betrieben, zahlreiche Vorteile bei der Digitalisierung ihrer Produktions-, Lager- und Logistikprozesse. Dank automatisierter Gewichtsübertragung und Schnittstellenintegration wird die Gewichtsdatenübertragung erleichtert. Zudem ermöglicht das webserverbasierte Terminal eine einfache Fernwartung und Fernanalyse. Mit dem umfangreichen Angebot an Waagen, Terminals und Zubehör können individuelle Wägesysteme an spezifische Anforderungen angepasst werden. Die dynamischen Wäge- und Datenerfassungssysteme erleichtern die Automatisierung von Prozessen, während das Softwareprogramm „SSC Pro“ eine effiziente Verarbeitung der Wägedaten ermöglicht. Die App „Scale Mobile“ bietet Fernsteuerung, Datenlogging und Kontrolle von Waagen, und die hochauflösende Zähl- und Kontrollwaage SC liefert präzise Ergebnisse in kürzester Zeit.



Soehnle Industrial Solutions: Waagenterminals für effiziente Gewichtsübertragung und Integration von Schnittstellen

Die Waagenterminals von Soehnle Industrial Solutions bieten Unternehmen eine effiziente Unterstützung bei der Digitalisierung ihrer Produktions-, Lager- und Logistikprozesse. Dank der WLAN-, Bluetooth- und DHCP-Schnittstellen können Gewichtswerte automatisch übertragen werden. Darüber hinaus ermöglichen Softwaremodule die direkte Übertragung der Gewichtswerte in gängige ERP-Systeme wie SAP oder andere Warenwirtschaftssysteme. Für die Automatisierung und Steuerungstechnik stehen zudem Schnittstellen wie Profinet, Profibus oder EtherCAT zur Verfügung.

Neues webserverbasiertes Terminal ermöglicht einfache Fernwartung und Fernanalyse

Das neue webserverbasierte Terminal von Soehnle Industrial Solutions ist eine herausragende Innovation. Es ermöglicht nicht nur die Fernwartung und Fernanalyse, sondern vereinfacht auch den Datenaustausch in der Qualitätskontrolle. Mit diesem Terminal wird die Übertragung von Daten einfacher, sicherer und schneller, was zu einer effizienteren und zuverlässigeren Qualitätskontrolle führt.

Umfangreiches Angebot an Waagen, Terminals und Zubehör

Soehnle Industrial Solutions bietet eine breite Palette von Waagen, Terminals und Zubehör an, um den individuellen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. Mit diesem umfangreichen Angebot können Unternehmen ihr Wägesystem optimal anpassen und dabei ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis erzielen.

Automatisierung in Förderanlagen: Einsatz von dynamischen Wäge- und Datenerfassungssystemen

Die fortschreitende Automatisierung der Prozesse erfordert den Einsatz von dynamischen Wäge- und Datenerfassungssystemen. Diese Systeme werden in Förderanlagen integriert und ermöglichen die Erfassung und Konzentration aller relevanten Informationen zu Artikeln, einschließlich Barcode, Volumen und Gewicht.

Neues Softwareprogramm ermöglicht individuelle Verarbeitung und Anpassung von Wägedaten

Mit dem Softwareprogramm ‚SSC Pro‘ von Soehnle Industrial Solutions stehen Unternehmen umfangreiche Möglichkeiten zur Verfügung, um ihre Wägedaten effizient zu verwalten. Das Programm ermöglicht die Übernahme der Daten über verschiedene EDV-Schnittstellen wie Ethernet, USB und Seriell. Anschließend können die Daten individuell angepasst, weiterverarbeitet, gespeichert und weitergeleitet werden. Auf diese Weise können Unternehmen ihre Wägedaten optimal nutzen und an ihre spezifischen Anforderungen anpassen.

Neue App „Scale Mobile“ ermöglicht Fernsteuerung und Datenlogging von Waagen

Mit der neuen App „Scale Mobile“ von Soehnle Professional können Nutzer ihre Waagen ganz bequem fernsteuern, Datenlogs erstellen und Kontrollfunktionen nutzen. Die App ist sowohl im Google Play Store als auch im Apple App Store verfügbar. Je nach Bedarf können zusätzliche Funktionen wie der Export der Wägedaten oder die Verbindung zu Waagen anderer Hersteller aktiviert werden.

Neue Wägebrücke mit hoher Auflösung auf der LogiMAT 2025

Die hochauflösende Zähl- und Kontrollwaage SC von Soehnle Industrial Solutions wird auf der LogiMAT 2025 vorgestellt. Ihre spezielle Wägeplattformkonstruktion ermöglicht eine verkürzte Messzeit und garantiert präzise Ergebnisse beim Wiegen, Zählen und Kontrollieren. Diese neue Wägebrücke bietet Unternehmen eine effiziente Lösung für die genaue Erfassung von Gewichts- und Kontrollwerten und unterstützt somit die Optimierung der logistischen Prozesse.

Die neuen Wägebrücken und Terminals von Soehnle Industrial Solutions bieten Unternehmen zahlreiche Vorteile, indem sie die Gewichtsübertragung automatisieren und Schnittstellen integrieren. Dadurch wird die Digitalisierung von Produktion, Lager und Logistik erleichtert. Das webserverbasierte Terminal ermöglicht eine einfache und sichere Fernwartung und Fernanalyse. Unternehmen können das Wägesystem individuell anpassen, dank des umfangreichen Angebots an Waagen, Terminals und Zubehör. Die dynamischen Wäge- und Datenerfassungssysteme erleichtern die Prozessautomatisierung und das Softwareprogramm „SSC Pro“ ermöglicht eine effiziente Verarbeitung der Wägedaten. Mit der App „Scale Mobile“ können Unternehmen ihre Waagen fernsteuern, Daten loggen und kontrollieren. Die hochauflösende Zähl- und Kontrollwaage SC liefert präzise Ergebnisse in kürzester Zeit. Soehnle Industrial Solutions ist somit ein wichtiger Partner für Unternehmen, die ihre Logistikprozesse optimieren möchten.