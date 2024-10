SOEX-Gruppe stellt Antrag auf Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung

Die SOEX-Gruppe, ein führendes Unternehmen im Bereich Textilrecycling und Kreislaufwirtschaft, hat beim Amtsgericht Reinbek Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Das Gericht hat diesem Antrag zugestimmt und Rechtsanwalt Dr. Matthias Wolgast als vorläufigen Sachwalter bestellt.



Erfahrene Sanierungspraktiker verstärken Geschäftsführung bei SOEX in Eigenverwaltung

Nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung hat die SOEX-Gruppe erfahrene Sanierungspraktiker in ihre Geschäftsführung aufgenommen. Oliver Dankert und Harald Ick von der renommierten Sozietät GÖRG übernehmen als Chief Insolvency Officer (CIO) diese Aufgabe. Der Geschäftsbetrieb wird weiterhin uneingeschränkt fortgeführt und die Löhne sowie Gehälter sind bis einschließlich November 2024 abgesichert.

SOEX plant Zukunftskonzept mit neuem Investor in M&A Kaufprozess

SOEX plant, ihr Zukunftskonzept mit einem neuen Investor voranzutreiben. Die Belegschaft wurde über diese Absicht informiert. Ein geordneter Merger & Acquisition (M&A) Kaufprozess wird derzeit eingeleitet, um einen passenden Investor zu finden und das Unternehmen weiterzuentwickeln.

SOEX ist bereit für gesetzliche Entwicklungen und Wachstum im Textilrecycling

SOEX ist optimal auf kommende gesetzliche Entwicklungen vorbereitet, wie die erweiterte Herstellerverantwortung in der EU und die Einführung getrennter Textilsammlungen ab 2025. Dies bietet dem Unternehmen die Möglichkeit, sein Wachstum im Bereich des nachhaltigen Textilrecyclings weiter voranzutreiben.

SOEX-Gruppe stellt Insolvenzantrag aufgrund weggebrochener Märkte und Überkapazitäten

Der Antrag auf Insolvenzverfahren wurde gestellt, da sich die traditionellen Märkte in Osteuropa zurückgebildet haben und Wettbewerber aus Asien mit Überkapazitäten einen starken Preisdruck ausüben. Dadurch entstanden erhebliche finanzielle Einbußen für das Unternehmen. Trotzdem konnte die Unternehmensgruppe in den letzten Jahren einen Jahresumsatz von etwa 60 Millionen Euro erzielen und beschäftigte fast 460 Mitarbeiter in Deutschland sowie ein Tochterunternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

SOEX-Gruppe: Vorreiter im Recycling von Altkleidern und Schuhen

Die SOEX-Gruppe ist ein führendes Unternehmen, das sich seit über 40 Jahren auf das Sammeln, Sortieren und Recyceln von Altkleidern und Schuhen spezialisiert hat. Durch ihre Bemühungen, Textilabfälle zu minimieren und Ressourcen zu schonen, trägt SOEX aktiv zur Förderung einer echten Kreislaufwirtschaft bei. Das Unternehmen setzt auf die Wiederverwendung und das Recycling von Alttextilien, um nachhaltige Recyclingmethoden zu fördern und die Menge an Textilabfällen zu reduzieren.

Neue EU-Vorschriften bieten SOEX große Chancen im Textilrecycling

Durch die geplante erweiterte Herstellerverantwortung in der EU und die Einführung getrennter Textilsammlungen ab 2025 hat SOEX als führendes Unternehmen im Bereich Alttextilien und -schuhe die Möglichkeit, seine Position auf dem Markt weiter auszubauen. Durch fortschrittliche Sortier- und Recyclingtechnologien könnte das Unternehmen das Sammelaufkommen von Alttextilien steigern und somit seine Marktstellung stärken.

Die Insolvenz in Eigenverwaltung der SOEX-Gruppe eröffnet die Chance, ihre Position als Vorreiter im nachhaltigen Textilrecycling weiter zu stärken und ihr Wachstum voranzutreiben. Durch einen neuen Investor und die bevorstehenden gesetzlichen Entwicklungen kann das Unternehmen seine Marktposition ausbauen.