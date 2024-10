Solarpark Kleinschirma: Grüner Strom für die Region

Der Solarpark Kleinschirma im Landkreis Mittelsachsen ist nun vollständig fertiggestellt und in Betrieb genommen worden. Mit einer installierten Leistung von etwa 54 MWp kann er jährlich rund 60.500 Megawattstunden grünen Strom produzieren. Das Projekt wurde von der Solarparc Kleinschirma GmbH & Co. KG, einem Unternehmen der Solarparc-Gruppe, in Auftrag gegeben und von GP JOULE als Generalunternehmer umgesetzt. GP JOULE war für das Design der Anlage, die Bauleitung des Umspannwerks sowie die Koordination der Gewerke und des Netzanschlusses verantwortlich.



Solarpark Kleinschirma: Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung in der Region

Durch die Errichtung des Solarparks Kleinschirma wird eine umweltfreundliche Stromversorgung für über 18.500 Haushalte ermöglicht, was zu einer nachhaltigen Energieversorgung in der Region beiträgt.

Die Anpassung an den felsigen Untergrund stellte für GP JOULE EPC eine der größten Herausforderungen dar. Durch vorbereitende Bohrungen konnte die sichere Verankerung der Solarmodule gewährleistet werden. Die präzise Planung und langjährige Erfahrung des Anlagenbauers ermöglichten eine effiziente Installation von 21.000 Profilen mit 93.600 Modulen, ohne den Baufortschritt zu beeinträchtigen. GP JOULE arbeitete eng mit Solarenergieunternehmen Ecotec und den Experten für Tiefbau der Kuke Baumaschinen-Dienstleistungs GmbH zusammen. Auch die Verlegung der Mittelspannungstrasse erfolgte erfolgreich durch umfangreiche Spülbohrungen in Zusammenarbeit mit der Firma Heinz Bente.

Meik Gessner, Geschäftsführer von GP JOULE EPC, unterstreicht die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Partnern und die effiziente Umsetzung des Projektes. Die Inbetriebnahme des Solarparks Kleinschirma bestätigt erneut das Vertrauen der Kunden und zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, komplexe Projekte erfolgreich umzusetzen.

GP JOULE übernahm als Komplettanbieter die Verantwortung für die Planung, Beschaffung und den Bau des Solarparks Kleinschirma. Neben dem Bau der Solarmodule umfasste dies auch die Überwachung des Umspannwerks und den Bau einer Mittelspannungstrasse.

Der Solarpark Kleinschirma ist ein erfolgreiches Energieprojekt, das in Zusammenarbeit zwischen der Solarparc GmbH und dem Energieversorger GP JOULE realisiert wurde. Die Solarparc GmbH ist ein renommiertes Unternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Planung, Finanzierung und Betrieb von Photovoltaik- und Windprojekten. Mit ihrem Portfolio von über 500 Megawatt ist die Solarparc GmbH ein führender Anbieter im Bereich regenerativer Kraftwerkswirtschaft.

Der Solarpark Kleinschirma ist ein bedeutender Fortschritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen Energieversorgung in der Region. Dank seiner effizienten Nutzung der Solarenergie wird umweltfreundlicher Strom für tausende Haushalte bereitgestellt. Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen GP JOULE und der Solarparc GmbH belegt die Kompetenz und das Vertrauen in diese Unternehmen bei der Umsetzung anspruchsvoller Projekte.