Solectrix und VIA optronics kooperieren für fortschrittliche Kamera- und Display-Technologien

Die Solectrix GmbH und die VIA optronics AG haben eine strategische Partnerschaft angekündigt, um fortschrittliche Technologien im Bereich Kamera und Display zu entwickeln. Durch die Kombination ihrer Fähigkeiten und ihres Know-hows können sie robuste Lösungen für Anwendungen wie industrielle Automatisierung, Sicherheit und Überwachung bieten. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es beiden Unternehmen, innovative eingebettete Bildverarbeitungssysteme zu entwickeln, die den spezifischen Anforderungen ihrer Kunden gerecht werden.



VIA optronics und Solectrix entwickeln maßgeschneiderte Lösungen für Kunden

VIA optronics und Solectrix haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, um innovative Lösungen im Bereich Kamera- und Display-Technologien zu entwickeln. VIA optronics konzentriert sich auf die Entwicklung von Kameras und interaktiven Displays, während Solectrix für die Entwicklung der elektronischen Steuereinheiten und eingebetteten Systeme verantwortlich ist. Durch ihre Fachkenntnisse und einzigartigen Technologien können die Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für Kunden in verschiedenen Branchen anbieten.

Dr. Jasmin Wagner, Chief Sales and Marketing Officer von VIA optronics, freut sich über die strategische Zusammenarbeit mit Solectrix, da sie die Möglichkeit bietet, komplette Kamerasysteme für Kunden in verschiedenen Märkten anzubieten. Die Expertise von Solectrix bringt die Produkte und Technologien von VIA optronics auf eine neue Ebene, was zu innovativen Lösungen führt.

