Solectrix präsentiert neueste Embedded-System-Produkte auf der embedded world 2024

Neue tragbare Variante des 3D-Mikroskops mit ergonomischem Design

Das sinaSCOPE Mobile ist die neueste Produktvariante der digitalen 3D-Mikroskopie-Plattform von Solectrix. Es kombiniert ein Laptop vom Typ Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs(TM) Edition mit einem 4K-UHD-Display für brillenloses 3D. Im Vergleich zur stationären Produktlinie sinaSCOPE Professional mit separatem 3D-Monitor ist das Mobile-Modell leichter und kompakter. Durch die freie Beweglichkeit des Kopfes ermöglicht das System ergonomisches Arbeiten und verhindert Ermüdung und Konzentrationsschwäche über einen längeren Zeitraum. Es bietet somit eine praktische Lösung für mobile 3D-Mikroskopie-Anwendungen.

SXVPU: Robuste Bildverarbeitungsplattform für Embedded-Vision in Fahrzeugtechnik

Die SXVPU (Smart eXtensible Vision Processing Unit) ist eine leistungsstarke Bildverarbeitungsplattform, die speziell für den Einsatz in der industriellen Fahrzeugtechnik entwickelt wurde. Sie ist in der Lage, hochauflösende Videostreams bis zu 4K in Echtzeit zu verarbeiten und somit Herausforderungen wie Objekterkennung und maschinelles Lernen zu bewältigen. Durch ihre spezialisierte Hardware-Architektur und Unterstützung für mehrere Kameras und Sensoren kann die SXVPU präzise Bilddaten direkt vom Sensor verwenden und diese effizient mit KI oder herkömmlichen Algorithmen verarbeiten. Die geringe Latenz des Systems macht es besonders geeignet für sicherheitskritische Anwendungen in der mobilen Automatisierung.

Einfache Kalibrierung bildbasierter Systeme durch SXIVE Calibration SDK

Das SXIVE Calibration SDK ist eine leistungsstarke Erweiterung des SXIVE Rapid Imaging Prototyping Systems, die es Benutzern ermöglicht, bildbasierte Systeme mühelos zu kalibrieren. Mit umfangreichen Bildkorrekturen in Bezug auf Farbe, Linsenverzerrung und Vignettierung können Benutzer ein perfektes Bild erzeugen. Der Kalibrierungsprozess ist intuitiv und einfach zu bedienen, unabhängig von der Expertise des Benutzers. Das SDK ist mit einer Vielzahl von Bildsensoren kompatibel und bietet eine C++-Library-Integration für eine individuelle Herangehensweise. Es kann auch mit anderen vorhandenen ISPs nahtlos integriert werden.

Neuheiten rund um proFRAME: Kamera-Adapter, Mobile Device Kit und SXoM-Platinen

Solectrix stellt auf der embedded world 2024 eine neue Generation von Kamera-Adaptern für GVIF3 und CSI-2 vor, die in der proFRAME-Produktreihe eingesetzt werden können. Diese Adapter ermöglichen eine einfache Integration von Kameras in Embedded-Systeme und eröffnen neue Möglichkeiten in den Bereichen Automotive, Medical und Industrial. Zusätzlich präsentiert Solectrix das SX Mobile Device Kit, das Entwicklern im Medizinbereich die einfache Entwicklung von mobilen Geräten ermöglicht. Auch die SXoM-Produktreihe mit ihren System-on-Module-Platinen wird vorgestellt.

