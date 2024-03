GEA investiert 80 Millionen EUR in neues Pharma-Technologiezentrum

Das renommierte Maschinen- und Anlagenbauunternehmen GEA hat heute den Beginn des Baus seines hochmodernen Pharma-Technologiezentrums in Elsdorf gefeiert. Mit einer beachtlichen Investition von 80 Millionen EUR wird GEA neue Maßstäbe in der Herstellung von Gefriertrocknungssystemen für die Pharmaindustrie setzen. Die Eröffnung des Standorts ist für die zweite Jahreshälfte 2025 geplant und wird eine bedeutende Rolle bei der Erfüllung der steigenden Nachfrage nach pharmazeutischen Produkten spielen.



GEA baut neues Werk in Elsdorf zur Erfüllung der steigenden Impfstoffnachfrage

GEA hat aufgrund des gestiegenen Bewusstseins für die Bedeutung von Impfstoffen weltweit beschlossen, ein neues Werk zu bauen, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Das bestehende Werk in Hürth ist an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen, weshalb ein Neubau unvermeidbar war. Alle 250 Mitarbeiter werden an den neuen Standort nach Elsdorf umziehen, um effizienter arbeiten zu können und das Wachstum des Unternehmens voranzutreiben.

Mit dem Bau des neuen Pharma-Technologiezentrums in Elsdorf investiert GEA in weiteres Wachstum und verbesserte Innovationsmöglichkeiten in der Pharmabranche. Durch den Neubau wird das Unternehmen in der Lage sein, die spezifischen Bedürfnisse seiner Kunden noch besser zu erfüllen und seine führende Position auf dem Markt weiter auszubauen. GEA CEO Stefan Klebert betont die strategische Bedeutung dieser Investition für das Unternehmen und unterstreicht damit das Engagement von GEA in der Pharmabranche.

GEA baut zweite „Fabrik der Zukunft“ in Elsdorf

Das neue Werk in Elsdorf wird auf einer Fläche von über 40.000 m² errichtet und stellt die zweite „Fabrik der Zukunft“ von GEA dar. Nach der erfolgreichen Eröffnung des ersten Werks dieser Art in Polen im Jahr 2022 setzt GEA mit dem Bau dieser neuen Produktionsstätte erneut neue Maßstäbe. Mit modernsten Technologien und innovativen Prozessen wird das Werk in Elsdorf zu einem Vorzeigeobjekt für die Branche.

Das neue Pharma-Technologiezentrum von GEA in Elsdorf setzt auf modernste Prozesse und Arbeitsmethoden, um den Mitarbeitern einen ergonomischen und attraktiven Arbeitsplatz zu bieten. Durch den Einsatz von mobilen Geräten und Apps zur Produktionssteuerung und -überwachung können die Mitarbeiter effizient arbeiten und auf unternehmensrelevante Informationen zugreifen. Ein durchgängiges Dokumentenmanagement und digitale Workflows optimieren zudem die Arbeitsabläufe. Das intelligente Lagerverwaltungssystem gewährleistet eine lückenlose Materialverfolgung und trägt zu einer effizienten Produktion bei.

Durch den Einsatz von modularen Fertigungsstrukturen und digitalen Technologien revolutioniert GEA die Produktionsprozesse und setzt neue Maßstäbe im eigenen Netzwerk. Die Flexibilität und Geschwindigkeit der Produktion werden durch die modularen Strukturen gesteigert, während digitale Technologien eine effiziente Steuerung und Überwachung ermöglichen. Mit dieser innovativen Herangehensweise positioniert sich GEA als Vorreiter in der Branche und stärkt seine Wettbewerbsfähigkeit.

GEA baut nachhaltiges Pharma-Technologiezentrum mit eigener Photovoltaikanlage

Das neue Pharma-Technologiezentrum von GEA in Elsdorf wird nach höchsten Nachhaltigkeitsstandards gebaut. Es wird eine eigene Photovoltaikanlage installiert, um den benötigten Strom zu erzeugen. Dieser Strom wird in Batterien gespeichert, um Elektrofahrzeuge aufzuladen. Durch den Verzicht auf Erdgas wird die Umweltbelastung weiter reduziert. Zusätzlich wird die Wärme, die bei den Testläufen der Anlagen entsteht, zurückgewonnen und zur Heizung und Kühlung der Fabrik genutzt.

Durch die Installation einer Dachbegrünung wird das Gebäude des neuen Pharma-Technologiezentrums in Elsdorf vor Hitze geschützt. Gleichzeitig profitieren die Mitarbeiter von einer angenehmen Luftqualität. Ein Wasserrückhaltesystem und eine geringe Bodenversiegelung ermöglichen eine optimale Nutzung und Verteilung der jährlichen Regenmenge. Durch die Begrünung des Dachs und die Schaffung einer ökologischen Ausgleichsfläche wird die Biodiversität am Standort gefördert.

GEA setzt mit neuem Werk in Elsdorf ein wichtiges Signal für den Wirtschaftsstandort

Das neue Werk von GEA in Elsdorf ist ein bedeutender Meilenstein für die regionale Wirtschaft und verdeutlicht die Attraktivität der Stadt für Unternehmen. Mit der Entscheidung, den Standort nach Elsdorf zu verlegen, bringt GEA hochwertige Arbeitsplätze in die Region und leistet einen wichtigen Beitrag zum Strukturwandel der Stadt.

Die Entscheidung von GEA, ein neues Werk in Elsdorf zu bauen, zeigt die Attraktivität des Standorts für Unternehmen. Der Neubau bringt zukunftssichere Arbeitsplätze und trägt zum Strukturwandel der Stadt bei. Die gemeinsame Arbeit der Stadt und des Unternehmens hat Früchte getragen und zeigt, dass Elsdorf eine vielversprechende Region für Firmen ist. Die Stadt heißt GEA herzlich willkommen und freut sich über den wichtigen Schub für die lokale Wirtschaft.

GEA bündelt Kompetenzen und verbessert Effizienz am neuen Standort

Das neue Pharma-Technologiezentrum von GEA in Elsdorf stellt eine bedeutende Weiterentwicklung für das Unternehmen dar. Durch die Zusammenlegung der Mitarbeiter an einem Standort werden Synergien geschaffen, die die Effizienz und Zusammenarbeit steigern. Darüber hinaus schafft das Werk langfristige Arbeitsplätze und fördert das Wachstum von GEA. Die hohen Nachhaltigkeitsstandards des Baus unterstreichen das Engagement des Unternehmens für eine umweltfreundliche Produktion. Insgesamt setzt GEA mit diesem neuen Standort neue Maßstäbe in der Branche und stärkt den Wirtschaftsstandort Elsdorf.