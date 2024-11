Spectra PowerBox 630 Serie: Zuverlässige Box-PCs für industrielle Anwendungen

Die Spectra PowerBox 630 Serie ist eine robuste und zuverlässige Lösung für industrielle Anwendungen in Bereichen wie Automatisierung, Logistik und Fertigung. Mit ihrer speziellen Entwicklung für erhöhte Temperaturen, Vibrationen, Staub und Schmutz ermöglichen diese Box-PCs einen reibungslosen Betrieb, die Überwachung von Produktionsprozessen und die effiziente Steuerung von Maschinen.



Leistungsstarke Spectra PowerBox 630 Serie mit Intel Prozessoren

Die Spectra PowerBox 630 Serie zeichnet sich durch ihre leistungsstarken Intel(R) Prozessoren der 12./13. Generation aus, die eine hohe Rechenleistung für anspruchsvolle Steuerungs- und Überwachungsaufgaben bieten. Basierend auf der Alder Lake Architektur ermöglichen diese Box-PCs die Nutzung verschiedener KI-Erweiterungen und Sicherheitsfunktionen der CPU, die speziell für industrielle Anwendungen entwickelt wurden.

Modulare Erweiterbarkeit ermöglicht flexible Anpassung an Anforderungen in Industrie

Die PowerBox 630 Serie bietet eine hohe Flexibilität durch ihre modulare Erweiterbarkeit über mehrere M.2 Key Slots. Dadurch kann sie individuell an die spezifischen Anforderungen jeder industriellen Anwendung angepasst werden, um eine maßgeschneiderte Lösung zu bieten.

Vielseitige Anschlussmöglichkeiten für Displays in der PowerBox 630 Serie

Die PowerBox 630 Serie bietet eine breite Auswahl an Anschlussmöglichkeiten für Displays. Mit den modernen Schnittstellen wie DP und HDMI sowie dem Legacy-Eingang VGA ist sie für verschiedene Displaytypen geeignet. Zusätzlich verfügt sie über USB 3.2 Gen1/Gen2, 2,5GLAN und RS-232/422/485 Schnittstellen, was eine einfache Integration in komplexe industrielle Netzwerke und Peripheriegeräte ermöglicht.

Lüfterloses Design für robuste und wartungsarme Lösungen in der PowerBox 630 Serie

Die PowerBox 630 Serie besticht durch ihr lüfterloses Design, welches eine äußerst robuste und wartungsarme Lösung darstellt. Dadurch werden Ausfallzeiten auf ein Minimum reduziert und eine zuverlässige Leistung gewährleistet. Mit Varianten, die einen erweiterten Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +70°C abdecken, ist ein stabiler Betrieb selbst in extremen Umgebungen möglich.

Flexibel und zuverlässig: Die PowerBox 630 Serie mit Weitbereichseingang

Die PowerBox 630 Serie ermöglicht durch ihren Weitbereichseingang von 9-48 V eine flexible Spannungsversorgung, die in verschiedenen Installationsszenarien eingesetzt werden kann. Dadurch ist eine stabile Versorgung mit Spannung auch bei schwankenden Energiequellen gewährleistet. Zudem bietet sie vielseitige Montageoptionen wie Wandmontage, VESA- oder DIN-Schienen-Befestigung, wodurch sie einfach in bestehende Systeme integriert werden kann.

Die Spectra PowerBox 630 Serie ist die ideale Lösung für industrielle Anwendungen, die eine hohe Rechenleistung erfordern. Mit ihrer robusten Bauweise und dem lüfterlosen Design ist sie besonders zuverlässig und wartungsarm. Dank der modularen Erweiterbarkeit und der vielseitigen Anschlussmöglichkeiten lässt sie sich flexibel an individuelle Anforderungen anpassen. Zudem ermöglicht ihr erweiterter Betriebstemperaturbereich den zuverlässigen Einsatz in extremen Umgebungen.