Speedpart erweitert 3D-Druck-Portfolio um Multi Jet Fusion-Verfahren

Speedpart: Das Multi Jet Fusion-Verfahren revolutioniert die additive Fertigung

Das Multi Jet Fusion-Verfahren (MJF) ist eine bahnbrechende Drucktechnologie, bei der flüssige Bindemittel Schicht für Schicht auf das Pulverbett aufgetragen werden. Diese Methode gewährleistet höchste Präzision und Detailtreue sowie eine gleichmäßige Dichte und Festigkeit der Bauteile. Ob komplexe Geometrien oder funktionale Bauteile – das Verfahren ist für verschiedene Branchen geeignet, von der Automobilindustrie über die Medizintechnik bis hin zur Konsumgüterproduktion. Speedpart ermöglicht Ihnen die schnelle Umsetzung Ihrer Ideen in funktionale Bauteile und freut sich auf die Zusammenarbeit bei innovativen Lösungen.

Multi Jet Fusion: Effizienz und Qualität für Prototypen und Serienbauteile

Das Multi Jet Fusion-Verfahren von Speedpart zeichnet sich durch seine hohe Bauteilqualität und Effizienz aus. Es ermöglicht attraktive Preise für Prototypen und Serienbauteile. Das verwendete PA12-Material ist mechanisch belastbar, biokompatibel und spielzeugsicher. Darüber hinaus bietet das Verfahren die Möglichkeit einer Einfärbung in Schwarz sowie chemisches Glätten für eine verbesserte Optik und Haptik der Bauteile. Mit Multi Jet Fusion können kundenorientierte Lösungen in kurzer Zeit realisiert werden.

Multi Jet Fusion: Nachhaltiges 3D-Druckverfahren mit hoher Recyclingquote

Das Multi Jet Fusion-Verfahren von Speedpart zeichnet sich durch seine hohe Recyclingquote aus und leistet somit einen aktiven Beitrag zur Ressourcenschonung. Durch die effiziente Materialnutzung wird Abfall minimiert und das Verfahren wird zu einer nachhaltigen Alternative im Bereich des 3D-Drucks.

Speedpart GmbH: Experte für hochwertige Lösungen in 3D-Druck

Die Speedpart GmbH ist ein erfahrener Spezialist im Bereich des 3D-Drucks, Rapid Prototyping, Tooling und Manufacturing. Durch den Einsatz modernster Fertigungstechnologien und langjähriger Expertise bietet das Unternehmen hochwertige Lösungen für verschiedenste anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Kunden profitieren von kurzen Lieferzeiten, herausragender Qualität der Produkte und individueller Beratung. Mit einem breiten Leistungsspektrum und einem engagierten Team stellt Speedpart sicher, dass die Bedürfnisse und Anforderungen seiner Kunden stets erfüllt werden.

Speedpart revolutioniert die Serienfertigung mit Multi Jet Fusion

