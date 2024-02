Stäubli Robotics präsentiert hygienegerechte Roboter für die Lebensmittelindustrie

Stäubli Robotics präsentiert auf seinem Stand in Halle 7.1, Stand C049, seine neuesten Automatisierungslösungen für die Lebensmittelindustrie. Das Unternehmen bietet eine umfangreiche Auswahl an Robotern, die für die Verarbeitung und Verpackung von Lebensmitteln eingesetzt werden können. Stäubli-Roboter erfüllen höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards und tragen dazu bei, die Prozesse zu optimieren und die Produktivität zu steigern. Besonders hervorzuheben ist ihre Fähigkeit, strengste Hygienevorschriften einzuhalten und die Kontaminationsrisiken zu minimieren.



Innovative Roboterlösungen für maximale Sicherheit und Hygiene in der Lebensmittelindustrie

Stäubli Robotics ist ein führender Anbieter von hygienegerechten Automatisierungslösungen für die Lebensmittelindustrie. Die Roboter sind besonders sicher und hygienisch, da sie ein spezielles Hygienedesign aufweisen und selbst den gründlichsten Reinigungsprozessen standhalten. Durch ihr vollständig gekapseltes Gehäuse mit glatter Oberfläche und spezieller Beschichtung wird die Vermehrung von Mikroorganismen verhindert. Zusätzlich sind die Roboter auch mit lebensmittelverträglichem NSF H1-Öl erhältlich, um höchste Sicherheit und Qualität zu gewährleisten.

Stäubli Robotics: Automatisierungslösungen für die Lebensmittelindustrie weltweit

Stäubli Robotics arbeitet eng mit Partnern in der Lebensmittelindustrie zusammen, um maßgeschneiderte Roboterlösungen zu entwickeln. Diese Roboter übernehmen eine Vielzahl von Aufgaben in der Primär- und Sekundärverarbeitung, wie z.B. das Schneiden, Entbeinen, Portionieren, Verpacken und Palettieren von Lebensmitteln. Durch ihre hohe Präzision und Geschwindigkeit gewährleisten die Roboter eine gleichbleibend hohe Produktqualität, auch bei anspruchsvollen Arbeitsbedingungen.

Stäubli Robotics präsentiert hygienegerechte Roboter auf der ANUGA FoodTec

Besucher der ANUGA FoodTec haben die Möglichkeit, die Roboter von Stäubli in Aktion zu sehen. In verschiedenen Live-Demonstrationen werden die hygienegerechten Roboter gezeigt, wie sie unverpackte Lebensmittel wie rohes Fleisch und Backwaren sicher handhaben. Mit hoher Präzision und Geschwindigkeit schneiden, handhaben und verpacken die Roboter Hähnchen- und Rindfleisch sowie Bagels in einer Bäckerei-Demozelle. Dabei wird der Durchsatz maximiert, ohne dass die Lebensmittelsicherheit beeinträchtigt wird.

Stäubli Robotics präsentiert Spitzenmodell für die Lebensmittelproduktion

Der TX2-200 ist das Spitzenmodell der TX2-Serie von Stäubli Robotics und wurde speziell für die anspruchsvollsten Aufgaben in der Lebensmittelproduktion entwickelt. Mit einer beeindruckenden Tragfähigkeit von bis zu 170 kg und einer beeindruckenden Reichweite von 2.209 mm ist er der größte Roboter seiner Serie. Dank seines hygienegerechten Designs und seiner hochwertigen mechanischen Eigenschaften bietet der TX2-200 ein höheres Maß an Sicherheit, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit. Mit seiner Zertifizierung nach Kategorie SIL3/ Ple erfüllt er die strengen Sicherheitsanforderungen und kann auf verschiedenen Ebenen der Mensch-Maschine-Kollaboration eingesetzt werden.

Dank der innovativen und hygienegerechten Automatisierungslösungen von Stäubli Robotics können Nahrungsmittelhersteller ihre Produktion effizienter gestalten und ihre Wettbewerbsfähigkeit in einem anspruchsvollen Umfeld stärken. Die speziell entwickelten Roboter minimieren das Risiko von Kontaminationen, erfüllen höchste Sicherheitsstandards und sorgen für eine optimierte Prozessabwicklung sowie gesteigerte Produktivität.