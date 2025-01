FOBA Laser Marking + Engraving präsentiert innovative Automatisierungslösungen auf Messe

FOBA Laser Marking + Engraving präsentiert auf der all about automation Messe in Friedrichshafen innovative Automatisierungslösungen für Laserbeschriftungsprozesse. Mit dem neuen UV-Markierlaser bietet das Unternehmen Live-Demonstrationen und Beratung zu den Vorteilen der automatisierten Lasermarkierung.



Individuelle technische Lösungen für Produktionsumgebungen und Kundenanforderungen

FOBA Laser Marking + Engraving arbeitet eng mit Experten für Automatisierung zusammen, um flexible technische Lösungen anzubieten, die individuell auf die Produktionsumgebungen und Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind. Mit der Integration von Automatisierungspartnern und Roboterherstellern eröffnet FOBA seinen Kunden die Möglichkeit, semi-automatisierte Be- und Entladungsprozesse zu nutzen. Dies ermöglicht eine effizientere und präzisere Laserbeschriftung, da menschliche Eingriffe minimiert werden und die Prozesse nahtlos in die Produktionslinie integriert werden können.

Die Automatisierung von Laserbeschriftungsprozessen bietet der industriellen Fertigung zahlreiche Vorteile. Durch den Einsatz automatisierter Systeme kann die Produktivität deutlich gesteigert werden, da sie rund um die Uhr betrieben werden können. Dadurch erhöht sich die Produktionskapazität erheblich. FOBA’s Laserbeschriftungslösungen garantieren zudem eine konstant hohe Markierungsqualität und reduzieren den Ausschuss sowie manuelle Eingriffe. Dies führt zu einer Senkung der Produktionskosten und einer effizienteren Fertigung.

Der Director Product Management, Marketing & R&D bei FOBA, Philipp Febel, erklärt, dass die Einführung von Automatisierungsprozessen oft eine schwierige Aufgabe darstellt. FOBA geht dabei systematisch vor, indem es zunächst eine genaue Bestandsaufnahme durchführt und anschließend in Zusammenarbeit mit seinen Kunden individuelle Lösungen entwickelt. Durch die enge Zusammenarbeit mit Roboterherstellern und Automatisierungspartnern kann das Unternehmen seinen Kunden flexible Modelle anbieten, wie zum Beispiel semi-automatisierte Be- und Entladungsprozesse.

Besucher des Messestands von FOBA haben die Möglichkeit, die Live-Demonstration kamera- und softwaregesteuerter Lasermarkierprozesse zu erleben. Durch die Integration eines UV-Lasers in einer M1000 Arbeitsstation können hochsensible Materialien mit minimaler Wärmeeinwirkung markiert werden. Das Kamerasystem, das direkt in den Laserkopf integriert ist, gewährleistet eine äußerst zuverlässige und präzise Markierung. Diese innovative Technologie ermöglicht es Unternehmen, ihre Produktionsprozesse zu optimieren und höchste Qualitätsstandards zu erreichen.

Interessierte können unter info@fobalaser.com einen individuellen Beratungstermin vereinbaren und ein Messeticket für die all about automation Messe in Friedrichshafen erhalten. Dort präsentiert FOBA Laser Marking + Engraving seine innovativen Automatisierungslösungen für Laserbeschriftungsprozesse. Die Messe findet am 25. und 26. Februar 2025 statt. Weitere Informationen zur Messe können auf der Website allaboutautomation.de/de/friedrichshafen/ gefunden werden.

Die Automatisierung von Laserbeschriftungsprozessen durch FOBA Laser Marking + Engraving bietet eine Vielzahl von Vorteilen für die industrielle Fertigung. Durch die Integration flexibler technischer Lösungen, individueller Beratung und Live-Demonstrationen auf Messen ermöglicht das Unternehmen seinen Kunden, ihre Produktionsprozesse zu optimieren und die Produktivität zu steigern. Darüber hinaus können durch die Automatisierung Kosten gesenkt werden. Die angebotenen Lösungen von FOBA Laser Marking + Engraving sind eine effektive Möglichkeit, die Effizienz und Wirtschaftlichkeit in der industriellen Fertigung zu verbessern.