Norwegischer Energiekonzern Statkraft kauft 35 Windparks in Deutschland und 4 in Frankreich

Statkraft, der norwegische Energiekonzern, hat vor Kurzem in Deutschland 35 ältere Windparks erworben. Diese Windparks haben derzeit eine Gesamtleistung von 310 Megawatt. Zudem hat das Unternehmen in Frankreich vier Parks mit einer Gesamtleistung von 27 Megawatt gekauft. Der Verkäufer dieser Windparks ist das Unternehmen Breeze Two Energy. Der Kaufpreis für diese Transaktion beträgt insgesamt 413 Millionen Euro, wie Statkraft Deutschland in einer Pressemitteilung in Düsseldorf bekannt gab.



Statkraft steigert deutsche Windkraftkapazität auf 614 MW

Durch den Kauf von 35 älteren Windparks erhöht Statkraft seine Windkraftkapazität in Deutschland auf beeindruckende 614 Megawatt. Dieser Schritt macht das Unternehmen zu einem der zehn größten Windparkbetreiber des Landes und zeigt deutlich die Ambitionen von Statkraft, eine führende Rolle auf dem deutschen Energiemarkt einzunehmen.

Die von Statkraft erworbene Gruppe von 35 Windparks bestehend aus einer Vielzahl von Turbinen, die zwischen 15 und 21 Jahren alt sind, erstreckt sich über sieben Bundesländer in Deutschland. Als Teil ihrer Strategie zur Steigerung der Effizienz und Produktivität plant Statkraft, an den meisten Standorten neue, leistungsfähigere Turbinen zu installieren. Diese Erneuerungsmaßnahmen werden voraussichtlich zu einer mehr als Verdoppelung der Erzeugungskapazität des Portfolios führen.

Statkraft übernimmt im Zuge dieser Akquisition alle bestehenden Verträge, die mit den Anlagen verbunden sind. Das Unternehmen legt großen Wert auf eine partnerschaftliche Beziehung zu allen Vertragspartnern, vor allem zu den Standort-Gemeinden und den Anwohnern. Diese enge Zusammenarbeit gewährleistet, dass der Ausbau der Windenergie im Einklang mit den Interessen und Bedürfnissen der lokalen Gemeinschaften erfolgt.

Die Übernahme der 35 älteren Windparks durch Statkraft markiert einen Meilenstein für den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland. Durch die Installation moderner und leistungsfähiger Turbinen wird die Windkraftkapazität des Unternehmens signifikant erhöht. Dies trägt nicht nur zur Verringerung der CO2-Emissionen und zur Erreichung der Klimaziele bei, sondern schafft auch neue Arbeitsplätze und stärkt die regionale Wirtschaft nachhaltig.

Der Kauf dieser 35 älteren Windparks mit einer Gesamtleistung von 310 Megawatt stellt einen bedeutenden Schritt in Richtung Energiewende dar. Durch die Übernahme dieser Anlagen zeigt Statkraft sein Bekenntnis zur nachhaltigen Energieversorgung und sein Engagement für den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland.