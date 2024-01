Realistisches Fahrerlebnis: Stellantis führt erstes virtuelles Cockpit ein

Die Stellantis Virtual Engineering Workbench (VEW) hat das erste virtuelle Cockpit seiner Art eingeführt. Durch den Einsatz des QNX Hypervisors in der Cloud von BlackBerry kann der Automobilhersteller Stellantis Infotainment-Technologien bis zu hundertmal schneller bereitstellen. Die innovative Plattform ermöglicht es, realistische Versionen von Fahrzeugsteuerungen und -systemen virtuell zu erzeugen, ohne die Hauptsoftware zu verändern. Dies führt zu einer drastischen Verkürzung der Entwicklungszeit von mehreren Monaten auf nur 24 Stunden und ermöglicht eine schnellere und effizientere Produktion.



QNX Hypervisor ermöglicht virtuelle Cockpit-Simulation für Stellantis

Durch den Zugang zum QNX Hypervisor über den AWS Marketplace ist es Stellantis möglich, eine HPC-Simulation für ein virtuelles Cockpit in ihrer digitalen Zwillings-Cloud-Umgebung durchzuführen.

Die Stellantis Virtual Engineering Workbench (VEW) revolutioniert die Entwicklung von eingebetteten Anwendungen, indem sie die Integration verschiedener Sicherheitsanforderungen und Betriebssysteme ermöglicht. Durch die Nutzung von Tools zur Virtualisierung von Grafik, Audio und Eingabegeräten können QNX Hypervisor-basierte Systeme sowohl in der Cloud als auch auf physischer Hardware nahezu identisch ausgeführt werden.

Beschleunigte Feedback-Zyklen mit virtuellem Cockpit von Stellantis

Stellantis legt großen Wert auf Software, um eine gute, sichere und erschwingliche Mobilität zu gewährleisten. Das virtuelle Cockpit ist ein integraler Bestandteil der Strategie von Stellantis, wie im Strategieplan Dare Forward 2030 erläutert wird. Durch den Einsatz des QNX Hypervisors in der Cloud kann Stellantis die Feedback-Zyklen beschleunigen und das Cockpit eines bestimmten Fahrzeugs und einer bestimmten Marke in Echtzeit simulieren. Dies ermöglicht es Stellantis, wertvolle Rückmeldungen von Kunden und Entwicklern einzuholen und die Entwicklung zukünftiger Infotainment-Funktionen und -Anwendungen zu optimieren.

Wegweisende Partnerschaft: Stellantis und BlackBerry bringen Kundenbedürfnisse näher

Die Kooperation zwischen Stellantis und BlackBerry zeigt sich als richtungsweisend für die Automobilindustrie. Durch die Nutzung des QNX Hypervisors in der Cloud kann Stellantis besser auf die Bedürfnisse seiner Kunden eingehen und schneller innovative Technologien einführen. Gleichzeitig werden die Kosten für die Entwicklung von In-Car-Software gesenkt und die Effizienz in der Branche gesteigert. Diese Zusammenarbeit verspricht wegweisende Veränderungen und einen verbesserten Kundenservice.

Stellantis verkürzt Entwicklungszeit mit virtuellem Cockpit drastisch

Das virtuelle Cockpit von Stellantis und der QNX Hypervisor in der Cloud ermöglichen einen bedeutenden Schritt in Richtung kundenorientierte Innovation und Effizienz in der Automobilbranche. Mit dieser Technologie kann Stellantis die Entwicklungszeit drastisch verkürzen, Feedback in Echtzeit einholen und die Bedürfnisse der Kunden besser verstehen. Diese innovative Lösung setzt neue Maßstäbe für die Automobilindustrie und bietet eine vielversprechende Zukunft der Mobilität.