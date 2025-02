STILLs FM-X iGo: Finalist für renommierten IFOY Award

Der FM-X iGo von STILL ist ein beeindruckender automatisierter Schubmaststapler, der durch seine Kosteneffizienz, Sicherheit und Skalierbarkeit besticht. Unternehmen jeder Größe können von seiner effizienten, sicheren und wirtschaftlichen Lagerautomatisierung profitieren. Die Nominierung für den IFOY Award unterstreicht die Innovationskraft von STILL und die Bedeutung des FM-X iGo für die Intralogistikbranche.



Innovativer FM-X iGo: Effiziente Lagerlogistik durch nahtlose Integration

Der FM-X iGo ist ein Schubmaststapler, der sich nahtlos in bestehende Lagerlayouts integriert und dabei schwere Lasten in großer Höhe ein- und auslagern kann. Mit einer Resttragfähigkeit von 2.500 kg und einer Einlagerhöhe von 9,8 Metern ist er äußerst leistungsstark. Besonders beeindruckend ist seine geringe Arbeitsgangbreite von nur 3.000 Millimetern, die durch integrierte Sicherheitsscanner im Chassis ermöglicht wird. Dadurch kann der FM-X iGo auch in Lagerlayouts eingesetzt werden, die ursprünglich auf manuelle Geräte zugeschnitten waren.

STILL FM-X iGo: Kundenzentrierte Entwicklung mit Fokus auf Sicherheit

Der FM-X iGo von STILL wurde entwickelt, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Neben einer hohen Produktionsgeschwindigkeit und einer hervorragenden Servicequalität erfüllt der FM-X iGo auch alle internationalen Sicherheitsstandards für fahrerlose Flurförderzeuge. Durch sein Multi-Level-Sicherheitssystem, das aus Laserscannern, akustischen und optischen Warnsignalen sowie Not-Aus-Schaltern besteht, gewährleistet er die Sicherheit von Mensch, Maschine und Ladung. Darüber hinaus bietet der FM-X iGo ein digitales Servicekonzept, das schnelle Software-Updates und Reparaturen durch lokale Servicetechniker ermöglicht, um Ausfallzeiten zu minimieren und eine maximale Verfügbarkeit sicherzustellen.

FM-X iGo von STILL als Finalist für IFOY Award nominiert

Der FM-X iGo von STILL hat es geschafft, als Finalist für den renommierten IFOY Award nominiert zu werden. In Kürze steht das dreistufige IFOY Audit an, bei dem Fachjournalisten den FM-X iGo eingehend testen werden. Das Ergebnis wird im Juli bei der IFOY Award Night bekannt gegeben. Der IFOY Award gilt als eine der angesehensten Auszeichnungen der Intralogistikbranche und wird jährlich für herausragende Innovationen und Leistungen verliehen. Durch die Teilnahme an diesem Wettbewerb zeigt STILL erneut seine Innovationskraft und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit sowie das öffentliche Ansehen der Branche.

Automatisierter Schubmaststapler FM-X iGo von STILL revolutioniert Lagerautomatisierung

Der FM-X iGo von STILL ist ein wegweisender automatisierter Schubmaststapler, der durch seine einzigartige Kombination aus Kosteneffizienz, Skalierbarkeit und Servicefreundlichkeit besticht. Seine beeindruckende Leistung in engen Gängen und sein Fokus auf Sicherheit und unkomplizierten Service setzen neue Standards in der Lagerautomatisierung. Die Nominierung für den IFOY Award unterstreicht die Innovationskraft von STILL und zeigt die hohe Bedeutung des FM-X iGo für die Intralogistikbranche.